Det ene poenget mot Spania kan vise seg å bli ekstremt viktig for Norges EM-skjebne.

For selv om både Sverige og Romania vant sine respektive kamper lørdag kveld, er det fremdeles håp for Norge.

Status med tre kamper igjen er slik:

1. Spania - 19 poeng

2. Sverige - 14 poeng

3. Romania - 13 poeng

4. Norge - 10 poeng

Spania skal gjøre mye galt om ikke de går videre fra gruppen. Slaget kommer til å stå om andreplassen.

Norges resterende kamper er mot Romania, Færøyene og Malta. Blir det tre seirer der, vil Norge ende gruppespillet på 19 poeng. Da trenger Lars Lagerbäcks mannskap likevel hjelp for å nå EM i 2020, noe han også var tydelig på etter at hans mannskap ble det første til å stjele poeng fra Spania i EM-kvaliken lørdag kveld.

– Det er klart vi skal være optimister. Jeg pleier å kalle meg selv realistisk optimist, så kan vi diskutere hvor stor sjansen virkelig er, sa Lagerbäck på pressekonferansen etter kampen.

Mulige utfall som sikrer norsk andreplass og EM-billett:

Sverige kan maks få 23 poeng, og man er derfor avhengig av at «söta bror» avgir minst fem poeng mot Spania og Romania. Det kan skje ved tap for både Romania og Spania. For Færøyene blir det høyst trolig tre poeng mot. Da ender Sverige på 17 poeng. Spiller svenskene uavgjort mot Romania, vil de står igjen med 18 poeng. Det er også godt nok for Norge.

Romania kan maks få 22 poeng. De må tape for Norge og Spania, samtidig som de ikke må tape mot Sverige, for at det skal gå veien for Norge. Med seier over Sverige, samt tap for Norge og Spania vil Romania ende opp med 16 poeng.

TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt er optimist før fortsettelsen.

– Det er et offensivt utgangspunkt. Norge må dra til Romania for å vinne. Så må vi ta utgangspunkt i at de slår Malta og Færøyene i de siste to kampene, sier Thorstvedt.

Optimist er også tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen.

– Vi er så bra nå at vi kan godt slå Romania. Om Romania slår både Norge og Sverige, så er det de som blir nummer to, sier Drillo.

Dersom Norge ikke skulle bli blant de to beste i gruppen, er det fremdeles én mulighet til å karre seg til en EM-billett. Som vinner av Nations League-puljen skal Norge ut i playoff mot Serbia. Vinneren derfra går til playoff hvor en plass i EM 2020 ligger i potten.