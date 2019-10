Ullevaal eksploderte i jubel da Joshua King iskaldt satte inn 1-1 på overtid mot Spania.

Se høydepunktene øverst i saken!

25 000 reiste seg på Norges nasjonalarena og jubelbrølet gikk i en bølge utover hovedstaden.

Etter kampen gikk de norske landslagsgutta æresrunden og feiret med tilskuerne på arenaen.

For Shenzhen-proffen, Ole Kristian Selnæs, ble det en stor opplevelse.

– Fra vi får straffe, scorer og etter at fløyta går. Jeg tror jeg har spilt over 30 landskamper, og jeg har aldri vært med på noe lignende på Ullevaal. Det var magisk rett og slett. Jeg fikk gåsehud både her og der. Det var en fantastisk ramme, tusen takk til alle som kom, sier Selnæs etter det viktige 1-1-resultatet.

Kristoffer Vassbakk Ajer mente det var en drøm som gikk i oppfyllelse.

– Det er klart det er et magisk øyeblikk med fullsatt Ullevaal, vi får straffe helt på slutten der og man vet at Josh er iskald. Det er noe man drømmer om siden man er liten gutt, å spille på fullsatt Ullevaal, opp mot et av verdens beste nasjoner og virkelig klarer å hamle opp med dem. Vi var faktisk nærmere tre poeng enn null i dag, sier Celtic-stopperen til TV 2.

Martin Ødegaard var stolt over å være norsk etter kampen.

– Det er ikke tre poeng, men en prestasjon man kan være utrolig stolt av. I dag er jeg ekstremt stolt over å spille for Norge. Se på stadion, det er fullsatt og den stemninga etter vi scoret, ja, vi må bare takke alle som møtte opp og lagde stemning i dag. Vi må bare fortsette sånn. Vi viser at vi kan hamle opp med de aller beste og når Spania må begynne å drøye tid og gjøre defensive bytter, så har vi gjort noe riktig, sier Martin Ødegaard til TV 2.

Nå venter en like viktig kamp borte mot Romania på tirsdag. Kampen ser du på TV 2 og TV 2 Sumo.