Lørdag kjempet store brannmannskaper mot flammene som har svidd av et mer enn 32 kvadratkilometer stort område i San Fernando Valley nordvest i Los Angeles.

Om lag 1.000 brannfolk og flere helikoptre og fly bidrar i slokningsarbeidet.

Brannen startet torsdag og kom raskt ut av kontroll. Fredag ble 100.000 mennesker beordret til å evakuere hjemmene sine, og lørdag opplyser myndighetene at de aller fleste har fulgt ordren.

– At folk har etterkommet evakueringsvarslene har stor betydning. Det gjør at brannmannskapene kan komme uhindret fram og beskytte eiendommer, sier Dave Richardson, visebrannsjef i Los Angeles.

Likevel er det noen få innbyggere som nekter å forlate hjemmene sine og som bruker hageslangene sine til å forsøke å hindre at det tar fyr i husene deres, opplyser tjenestemenn.

Knusktørt terreng og sterk vind gjør at skogbrannen i San Fernando Valley i Los Angeles sprer seg raskt. Foto: AP / NTB scanpix Foto: Noah Berger

Minst 31 bolighus har brent enten helt ned eller fått store skader. Kun én person er så langt bekreftet omkommet. Det er en mann i 50-årene som fikk hjerteinfarkt mens han strevde med å redde huset sitt, ifølge det lokale brannvesenet.

Det er svært tørt i området, og sterk vind gjør at brannen sprer seg raskt, og en talsmann for brannvesenet sier det trolig vil ta flere dager å få den under kontroll.

