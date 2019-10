Den 17. september ble Habiki Sato (26) pågrepet, mistenkt for personforfølgelse og vold mot en kvinnelig artist i Tokyo, melder AP.

Ifølge politiet var Sato en stor fan av kvinnen, og denne uken ble det meldt i flere japanske medier at han tok i bruk svært kreative metoder for å lokalisere henne.

Studerte refleksjonen

Salto skal ha sett på bilder av kvinnen med høy oppløsning i sosiale medier, og studert refleksjonen i pupillene hennes. På denne måten kunne han kartlegge hvilke togstasjoner hun brukte oftest, og sammenligne funnene med bilder på Google Street View.

Han skal også brukt bilder fra leiligheten hennes som hun hadde delt, for å kartlegge hvor hun bodde.

Politiet har uttalt at Sato er mistenkt for å ha overfalt kvinnen bakfra, og deretter befølt og skadet henne, skriver AP. Politiet har foreløpig ikke bekreftet metoden han brukte for å spore henne opp offentlig.

Advarer mot å dele bilder

Saken har fått stor oppmerksomhet i Japan siden den belyser potensielle farer ved å dele bilder på sosiale medier.

Den japanske avisen Tokyo Shimbun har gått ut og advart mot at selfier kan vise nærliggende bygninger, og dermed gjøre det enkelt for andre å lokalisere hvor bildet ble tatt.

Ifølge Tokyo Times har det også blitt advart mot å gjøre V-tegnet på bilder, ettersom fingeravtrykk kan bli stjålet.