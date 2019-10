«Krigeren» Omar etter stjernesmellen: – Jeg ofrer alt, alt for Norge, ikke sant?

Elabdellaoui spilte også jevnt over en meget solid kamp på Ullevaal lørdag, og ble belønnet med en sjuer på TV 2-ekspert Jesper Mathisens børs. Sammen med backkollega Haitam Aleesami, gjorde han livet surt for spanjolene.

– I pausen snakket vi om at vi skulle holde oppe kvaliteten på forsvarsspillet, og at vi skulle fortsette å få fram Omar og Haitam så mye. Tanken var at de skulle inn bak Spanias sidebacker, eller trykke dem ned. Haitam og Omar var veldig gode i dag, sier landslagssjef Lars Lagerbäck på pressekonferansen etter kampslutt.

Aleesami: – Helt magisk. En kar man har med seg i krigen

Aleesami er også selv blant dem som stiller seg i rekken for å dele ut hylles til sin backkollega - «krigeren» Omar Elabdellaoui - etter dramaet i sluttminuttene.

– Det er helt magisk. Jeg tenkte like før at «faen, vi må få inn et mål der», for hvis ikke så blir det slik at det var et ærlig forsøk mot Spania og at gutta hadde levert en god match, og så får man en klapp på skulderen.

– Det var veldig deilig å se Omar hoppe inn der. Det er en kar man har med seg i krigen. Han hopper inn med hodet først og skaffer oss straffespark, og Joshua er iskald og setter den. Det er magisk, rett og slett, sier venstreback Aleesami.

Kapteinen: – Akkurat den innstillingen vi skal ha

Elabdellaoui, som hadde overtatt kapteinsbindet da Stefan Johansen ble byttet ut rundt en halvtime før dramaet tiltok på overtid, rusler så gjennom pressesonen og må gang på gang gjenta opplevelsen som han egentlig ikke husker. Han stopper så igjen opp på TV 2s oppfordring når kapteinskollega Johansen er midt i et resonnement om samme situasjon.

– Det er fantastisk. Det er akkurat den innstillingen der vi skal ha. Jeg synes han var fantastisk god i dag, sammen med resten av laget. Det at han gjør det, viser bare at han er en leder også som går foran. Han er ikke redd og dukker unna der, han smeller til og han bryr seg ikke om det blir et blått øye eller to, smiler Johansen og ser beundringsverdig på lagkameraten som nikker samtykkende.

– Rekker du å reflektere noe over det som skjer i det hele tatt, Omar Elabdellaoui?

– Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Jeg har ikke sett situasjonen ennå og jeg ble litt «småborte» der i noen sekunder, gjentar han, og fortsetter:

– Jeg var ikke klar over hva som skjedde, men når jeg først forstår at det blir straffe så smaker det utrolig deilig.

Krigeren får deretter en vennlig arm over skulderen av sin lagkamerat i kapteinsteamet, og sammen spankulerer de så smilende ut av pressesonen.

King: – Jeg bestemte meg for at han skulle slenge seg der

Og hvis noen lurte på hvordan iskalde Joshua King reflekterte over selve straffesparket da han etter hvert fikk sette det i nettet, var det liten tvil om at han var i kontroll over situasjonen.

– Jeg bestemte meg for hjørne idet jeg la ballen ned og gikk bakover. Så så jeg på Kepa, og så bestemte jeg meg for at han skulle slenge seg der, og så satte jeg den andre veien, sier han.

Les også: Hyller stemningen på Ullevaal: – Jeg fikk gåsehud både her og der