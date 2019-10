Kvalikdrama mot Spania - King sikret ett poeng på overtid

Norge - Spania 1-1 | se sammendrag øverst på siden

Joshua King frelste Ullevaal-publikumet etter en av de største norske landslagskveldene på lang, lang tid.

Kunne vunnet kampen

Straffescoringen på overtid sørget for 1-1 og snudde det som så ut til å bli fortvilelse etter å ha levert en strålende kamp mot spanske stjerner, til glede.

– Vi har jobbet hardt. Vi visste at vi måtte ha minst ett poeng for at vi skulle ha en sjanse. Dette var vår kanskje beste kamp på Ullevaal, sier King til TV 2.

– Jeg hørte en gutt i det 70. minutt skrike til meg: «Joshua, du kommer til å få straffe og score». Jeg tenkte på ham da jeg tok ballen, bestemte meg for side og sendte keeperen feil vei.

For med ett poeng er avstanden til svenskene på andreplassen i gruppen på fire poeng. Sverige skal ut mot Spania førstkommende tirsdag hjemme i Stockholm, mens Norge skal på bortetur mot tabelltreer Romania. Svenskene møter også Romania og Spania før gruppespillet avsluttes.

– Den prestasjonen vi gjør i dag, er sinnsykt bra. Vi må bare bygge videre på det her, dra til Romania og ta tre poeng. Så håpe at vi har litt flyt og at det går helt inn, sier Martin Ødegaard.

Landslagets største stjerne var som spådd på forhånd sentral for et norsk lag som turte å spille ballen når man fikk tak i den. Spania hadde naturligvis ballen mye og var farlige ved flere anledninger, men Norge holdt på strukturen og yppet seg flere ganger.

– Det er ikke tre poeng, men en prestasjon man kan være utrolig stolt av. I dag er jeg ekstremt stolt over å spille for Norge. Se på stadion, det er fullsatt og den stemninga etter vi scoret, ja, vi må bare takke alle som møtte opp og lagde stemning i dag. Vi må bare fortsette sånn. Vi viser at vi kan hamle opp med de aller beste. Og når Spania må begynne å drøye tid og gjøre defensive bytter, så har vi gjort noe riktig, sier Ødegaard.

Landslagssjef Lars Lagerbäck var tydelig fornøyd med prestasjonen og hyllet spillerne etter det han omtaler som den beste kampen under hans ledelse.

– Vi gjør oss nesten ikke bort. De skaper et fåtall sjanser. Denne er den klart best. Sverige var bra, men dette er mot en mye vanskeligere motstander, sier Lagerbäck, som likevel var litt skuffet.

– Vi kunne nesten fortjent tre poeng. De har ballen mye, som forventer, men vi har mange halvsjanser i den første omgangen.

Solid førsteomgang

Det ble på ingen måter den overkjøringen fra Spania som mange hadde spådd på forhånd. Bortsett fra en spansk offensiv i starten med noen gode angrep, og spesielt ett farlig innlegg, vokste Norge seg inn i kampen. De norske spillerne klarte å holde på ballen og skapte uro fra kantene.