Det ble et utrolig overtidsdrama, der Joshua King reddet ett poeng for Norge da han scoret sikkert fra straffemerket på overtid.

King er en av mange på det norske laget som får en solid karakter etter en bunnsolid kamp av Norge, men banens beste spilte på venstrebacken.

– Begge backene leverer en fantastisk 1.omgang, og de to skal ha mye av æren for at Norge var nærmest scoring til pause. Aleesami har vært god i Ligue 1, var meget god mot Sverige i sist landskamp og i kveld er han Norges beste spiller, konkluderer Jesper Mathisen i sin vurdering.

Også Martin Ødegaard får en åtter på børsen.

– Har 95% pasningstreff i 1.omgang, og 92,9% på spanias halvdel. Det er enorme tall, men det er i 2.omgang han virkelig viser seg frem. Med kveldens uavgjort blir det vanskelig å bli blant de to beste, men det er bare å glede seg til alle de årene vi har foran oss med Ødegaard i Norge-drakten, for deg kommer til å bli mye ekstremt mye moro!

Kveldens svakeste børskarakter går til Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Mikel Oyarzabal.

– Spissen er lite involvert og ikke bestevenn med ballen i denne kampen, fastslår Simen Stamsø Møller.

Jesper Mathisen har vurdert det norske laget. Simen Stamsø-Møller har vurdert spanjolene: