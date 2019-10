Danmark - Sveits 1-0

Se scoringen i videovinduet øverst!

Med en pasning nærmest i blinde fra Christian Eriksen ble Yussuf Poulsen spilt alene gjennom og satte inn den avgjørende 1-0-scoringen for Danmark mot Sveits med bare seks minutter igjen å spille i Parken.

Sveits jaktet desperat på utligning, men de ble stoppet av en meget god målvakt i Kasper Schmeichel. På overtid hadde Leicester-keeperen en enorm redning, og da kampen ble blåst av sekunder senere, var det elleville jubelscener i København.

Det fullførte en drømmelørdag for Danmark, som tidligere på dagen kunne se Irland snuble med 0-0 borte mot Georgia.

Dermed gikk Åge Hareides menn forbi irene og opp på toppen av EM-kvalifiseringsgruppen med bedre målforskjell enn Irland.

Sveits er i trøbbel og har fire poeng opp til de to topplagene. Sveitserne har imidlertid én kamp til gode på både Irland og Danmark, som har to kamper hver igjen.

Åge Hareide, som ledet Danmark til VM på første forsøk, er ferdig som landslagssjef for Danmark etter et mulig EM, for det er allerede klart at nordmannen erstattes av Kasper Hjulmand fra 1. august 2020.