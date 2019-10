Tyrkia hevder de har tatt kontroll over syrisk grenseby

Finansministeren la til at en rekke finansinstitusjoner er varslet om at de må være forsiktige og at det kan komme sanksjoner.

Lørdag meldte også Tyskland at de velger å sanksjonere Tyrkia ved å stramme inn våpeneksport til landet.

– Stanser ikke

Minst 30 sivile er drept og over 100.000 mennesker drevet på flukt siden den tyrkiske militæroffensiven startet.

En talsmann for WFP minner om at rundt 650.000 mennesker i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp fra FN, og at kamphandlingene kan gjøre det svært vanskelig å nå dem.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har reagert kraftig på kritikken som har kommet fra en rekke land, og fredag lovet han at offensiven vil fortsette uten stans.

– Vi vil ikke stanse uansett hva noen sier, sa han i en tale.

Samme dag trappet Tyrkia opp bombardementene i Nord-Syria. Tyrkiske bakkestyrker og allierte syriske opprørere møtte hard motstand fra syriskkurdiske militssoldater, og dødstallene steg.