Både Lyon og Paris Saint-Germain har en perfekt rekke på fem strake seirer i den franske toppligaen. Lørdag vant PSG 2-0 over Fleury Merogis, og dermed er det bare fire flere plussmål som gjør at Lyon ligger over rivalen på tabellen.

Det tok overraskende lang tid før seiersvante Lyon scoret det første målet hjemme mot Paris FC, men 1-0 kom på et svært gunstig tidspunkt: Wendie Renard sendte vertene i føringen da hun headet inn en corner på overtid i første omgang.

Like etter hvilen scoret Lyon på corner igjen, og denne gangen var det Hegerberg som var høyest oppe og nikket ballen i mål.

Eugénie Le Sommer punkterte kampen med 3-0-målet etter en times spill. Like før slutt gjorde Hegerberg 4-0 med en god avslutning på halv volley.

– Vi gjorde både gode og svake ting, men det er aldri lett å møte et sånt lag. Vi hadde en god annen omgang, og til slutt ble det en solid seier for oss, sa Hegerberg ifølge Lyons Twitter-konto.

Lørdagens scoringer gjør at Hegerberg topper toppscorerlista i 1. divisjon med åtte fulltreffere fra fem kamper. PSGs Kadidiatou Diani har sju mål.

Samtidig tok den norske stjernespissen steget opp til 3.-plass på listen over tidenes målscorere i Lyon. Hegerberg har nå scoret 210 mål for den franske klubben. Le Sommer topper med 263 nettkjenninger, mens Lotta Schelin i sin tid scoret 225 mål for Lyon.

