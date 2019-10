For første gang i Skal vi danse-historien ble duellen danset som en dansebattle, og det var Sandra Borch og Isabel Raad som møtte hverandre.

Dessverre var det Sandra Borch som trakk det korteste strået.

– Det er selvfølgelig kjipt, men samtidig så er det en del av gamet, smilte Borch tappert etter at resultatet ble klart.

Venner for livet

Sandra Borch tangerte sin beste poengsum med 28 poeng for sin Paso Doble, mens Isabel Raad fikk solide 34 poeng av dommerne for sin tango.

– Jeg har fått venner for livet og jeg vil egentlig bare takke hele produksjonen for at jeg har fått være med på dette, fortsatte hun.

Raad var tydelig rørt over å gå seirende ut av Salsa-duellen.

– Tusen takk til alle som har stemt på meg, sa en takknemlig Raad.

Fire 10-ere

Det ble en ellevill kveld med et skyhøyt nivå. Både Aleksander Hetland og Victor Sotberg danset inn fire 10-ere hver.

– Nadya får ut alt av meg, tusen takk, sa Hetland om dansepartneren sin.

– Jeg har jobbet så sykt hardt. Fire tiere på en rumba, strålte en overrasket Sotberg som fra i kveld går fra å være Victor til Vrikktor i følge programleder Anders Hoff.

Skrekkskade

Jørgine Vasstrand kom på en tredjeplass med 39 poeng etter sin Slowfox, mens Christian Strand brukte hoftene sine til frekke 37 poeng etter sin Rumba.

Emilie Nereng var storfornøyd med å ha dansepartneren sin tilbake etter skrekkskaden. Fire åttere gjorde at hun havnet i faresonen, men slapp altså unna dansebattlen.

Skal vi danse ser du på TV 2 lørdager klokken 19.30 eller på TV 2 Sumo.