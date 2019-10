Det opplyser utenriksminister Heiko Maas til avisen Bild am Sonntag.

Norge besluttet torsdag å stanse ny eksport av militærutstyr til Tyrkia, og fredag gjorde Nederland det samme.

Sveriges utenriksminister Ann Linde vil be EU om å innføre våpenembargo mot Tyrkia når hun møter sine kolleger på EUs utenriksministermøte mandag.

Tyrkia innledet onsdag en offensiv i Nord-Syria for å bekjempe kurdiske styrker. Tyrkiske myndigheter anser den kurdiske YPG-militsen for å være terrorister på linje med IS.

