Se Norge-Spania på TV 2 og Sumo kl. 20.45 | lad opp til kamp med b-laget fra kl. 18.55 på TV2.no og Sumo.

Lars Lagerbäck var så fornøyd med det han så av sine utvalgte i kampen mot Sverige for én måned siden at han som TV 2 meldte tidligere i dag bare gjør én endring i startelleveren til lørdagens kamp mot Spania.



Kristoffer Ajer (21) kommer rett inn på laget etter å ha vært ute med skade under forrige landslagssamling. Dermed danner Celtic-spilleren stopperpar med Håvard Nordtveit, mens Tore Reginiussen, som har hanglet i dagene inn mot kampen, må vike.



Dermed blir det nok en 4-5-1/4-4-1-1-formasjon hvor Martin Ødegaard får en friere rolle i den offensive delen av spillet tett på Joshua King.

Rune Jarstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami - Markus Henriksen, Sander Berge, Ole Selnæs, Stefan Johansen - Martin Ødegaard - Joshua King

– Norge møter også i dag en motstander hvor man er avhengig av å forsvare seg mye mot. Det blir to firere som får en tøff oppgave. Så får vi håpet at Ødegaard og King kan skape noe offensivt. Midtbanen har tydelig sin forse i det defensive, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Oppgaven på et fullsatt Ullevaal er tung for Norge mot et spansk lag som har gått ubeseiret gjennom gruppespillet så langt. Et poeng vil være bonus for Norge, som allerede har havnet bakpå i kampen om andreplassen mot Sverige og Romania. Avstanden opp til svenskene, som er gruppetoer, er på to poeng.

– Det hadde vært vanskelig uansett hvem Spania hadde startet med. Spanjolene er klare favoritter, men de to guttene offensivt på banen gir oss håp om at det er mulig å skape noe. Så må vi samtidig håpe på at Jarstein har en god dag på jobben og at vi har de nødvendige marginene med oss, sier Mathisen.