Både i Bergen og i hovedstaten demonstrerte mange mennesker mot angrepene som har rammet Syria den siste uken.

Ettersom folk fylte gatene, bestemte Vest politidistrikt å sende en politipatrulje.

– Mange mennesker hadde samlet seg ved Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen. Patruljen opplevde at det var amper stemning på stedet og behov for å skille demonstrantene fysisk fra hverandre. De valgte derfor å tilkalle ytterligere patruljer, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

PATRULJER: Politiet stilte med flere patruljer under demonstrasjonen i Bergen. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

Ingen anholdt

Rundt klokken 16.30 forteller politiet at folkemengden er i ferd med å løse seg opp.

PROTEST: Mange mennesker hadde møtt opp for å protestere mot angrepene i Tyrkia ved Sjømannsmonumentet på Torgallmenningen i Bergen lørdag. Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

– Vi har noen enheter på stedet fortsatt, men det er rolig her nå. Ingen har blitt anholdt, sier operasjonslederen.

Demonstrasjonen som ble holdt i Bergen var ifølge politiet varslet til kommunen, men ikke til politiet. De betegner derfor demonstrasjonen som ulovlig.

Lovlig demonstrasjon

I Oslo har mellom 3000 og 4000 mennesker møtt opp for å demonstrere mot Tyrkias angrep på Syria.

Mens toget gikk oppover Karl Johan i retning 7. juli-plassen ropte demonstrantene «Tyrkia ut av Kurdistan».

Høyt over hodet holder de bannere med teksten «Stå opp for kurdere i Tyrkia».

På 7. juli-plassen er flere politipatruljer på stedet for å sørge for at alt går rolig for seg.

– Lovlig demonstrasjon på stedet. Det er en del mennesker på plassen og fortau rundt, men trafikk og kollektiv skal gå greit forbi stedet, skriver Oslo politiet på Twitter.