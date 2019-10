Det avgjørende støtet kom i den nest siste stigningen drøyt 18 kilometer før målgang i Como.

– Jeg kan ikke tro det

Desperate forsøk fra blant andre Giro d'Italia-vinner Primoz Roglix, Tour de France-vinner Egan Bernal og Alejandro Valverde var ikke nok til å hente Bauke Mollema (32), som kunne juble for sin største triumf på sykkelen.

– Jeg kan ikke tro det. Jeg visste at jeg måtte stikke. Da guttene angrep på Civiglio (nest siste stigning), var de mer eksplosive enn meg. Da de roet det ned, visste jeg at tiden var inne, sier Trek-rytteren i et intervju vist på Eurosport.

– Jeg visste jeg hadde en god sjanse da forspranget var 20 sekunder. Jeg kjente utforkjøringen bra og visste at de ikke gikk fortere enn meg. De siste ti kilometerne var det full gass hele veien. Å vinne dette løpet er utrolig.

Lombardia rundt er et av høydepunktene i løpet av sykkelsesongen og er det siste av de fem såkalte monumentene.

Topp ti-listen var preget av råsterke ryttere - hvor Mollema kanskje ikke var den man hadde regnet med at skulle stå øverst.

– Kanskje de undervurderte meg. Jeg var ikke blant de største favorittene, men jeg har følt meg bra de siste ukene, sier Mollema.

Bernal på pallen

I kampen om pallplassene bak Mollema i Como var Valverde sterkest i spurten foran Bernal. Kolombianeren har lagt bak seg en enorm sesong med Tour de France-triumfen som den desidert største.

– Det er viktigste er at jeg var på pallen og avslutter sesongen med et sterkt resultat, sier 22-årige Bernal, som var fornøyd med tredjeplass i sitt første monument.

– Jeg ønsker å vinne et monument, men det er vanskelig. Det er vanskelig for meg å holde meg fremme i løp som dette. Jeg vil prøve å forbedre meg. men jeg er bare 22 år. Dette er stort for meg.