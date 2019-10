En av dem som befinner seg i Tokyo er den norske studenten Elias Gjøse Halden.

Da TV 2 snakket med han klokken 15:30 norsk tid, var den store frykten at elven Arakawa ville flomme over.

– Jeg bor nær en elv som heter Arakawa. Man sier at det er stor fare for at elven vil flomme over, og da kan bygninger bli ødelagte, sa han til TV 2.

– Mitt område er ikke altfor utsatt med tanke på vinden og regn fra tyfonen, men flommer elven over er frykten at bygninger raser. Jeg er jo redd for at bygningen der jeg bor vil rase, men det skal nok gå fint, sa 22-åringen.

Klokken 16:07 norsk tid tikket det inn en melding fra japanske myndigheter om at elven vil flomme over, forteller han til TV 2.

– Vi fikk akkurat melding på telefonen om at elven ved huset vårt vil flomme over, skriver Gjøse Halden.

– Det står at faren nivået har steget til 4, som betyr at enhver person må passe på sitt eget liv og gjøre det riktige for å ikke bli utsatt for fare. Det blir veldig sjeldent steget til 4. Det står også at vannmengdene i elvene vil stige og flom vil oppstå, skriver han i en tekstmelding.

Mer enn syv millioner mennesker er beordret evakuert fra hjemmene sine på grunn av fare for jordras og oversvømmelser, melder BBC.

– Mange forsøker å flykte fra hjemmene sine, men det er jo ikke så mange steder å gå, sier den norske studenten.

Fylt opp badekaret

Gjøse Halden forteller at han og samboeren har fylt opp badekaret i tilfelle vannet stopper opp.

– Tipset fra myndighetene er å fylle opp badekaret med vann, ha mat i noen dager fremover og ha en reserveløsning for strøm slik at man kan følge med på nyhetene på telefonen.

FYLT OPP: Badekaret i leiligheten til Elias og samboerne er fylt opp.

Tomme butikkhyller

Nordmannen forteller at det de siste dagene har vært tomme butikkhyller.

– I nærbutikken var det meste solgt ut, så folk har hamstret og sikret seg, sier han.

Butikkhyllene er nærmest tomme i Shinagawa-distriktet i Tokyo. Foto: Odd Andersen

Gjøse Halden forteller at mange har teipet vinduene sine for ekstra beskyttelse mot tyfonen.

FOTO: Privat

Verste på 60 år

Tyfonen omtales som den verste Japan har sett på 60 år. Sist en tyfon med slik styrke traff landet resulterte det i omtrent 1000 dødsfall. Da mistet 500 000 personer hjemmet sitt.

Tyfonen var kategorisert «svært kraftig» allerede før den traff land.

– Vi anbefaler på det sterkeste at folk umiddelbart beskytter livet sitt, sier meteorolog Yasushi Kajiwara i Japan Meteorological Agency (JMA), og fortsetter:

– Dette er en level 5-situasjon, som betyr at en form for katastrofe allerede kan ha funnet sted.