En ulykke kommer sjelden alene. De har familien Kramer virkelig fått oppleve denne uken.

Påkjørt av bil

Skøytestjernen Sven Kramer (33) har pådratt seg en kneskade etter å ha blitt påkjørt av en bil under en sykkeltur i Inzell lørdag morgen.

Ifølge Team Jumbo Visma kom Kramer syklende, da en bil på vei fra en utkjørsel ikke stoppet for skøyteløperen. Dermed var en kollisjon uunngåelig.

På Instagram skriver Kramer at han var på vei til skøytebanen i byen da han ble truffet av en bil som kom i lav hastiget.

– Kneet mitt gjør vondt nå, sier Kramer.

Det er fortsatt uklart hvor alvorlig skaden er, men ifølge 33-åringens lag kan ulykken få konsekvenser for sesongstarten.

– I morgen vil jeg fly hjem og så vil jeg gjennomgå videre undersøkelser på sykehuset mandag. Det er ikke klart hva slags konsekvenser det får for sesongstarten. Det er lite å si om det nå, sier Kramer selv.

Påkjørt av buss

Det har ikke vært en god sykkeluke for familien Kramer, for torsdag ble også hans far Yep Kramer påkjørt.

Ifølge Omrop Fryslân ble Kramer senior alvorlig skadet da han ble påkjørt av en buss i den frisiske byen Tijnje.

Ifølge NOS pådro han seg et brudd i en ryggvirvel, mens skal ha blitt skrevet ut av sykehuset lørdag.

Også Yep Kramer var skøyteløper, og tok sølv i allroud-EM i 1983.

ALLROUND-EM 1983: Yep Kramer til venstre, gullvinner Hilbert van de Duim i midten og norske Bjørn Nyland med bronsemedaljen til høyre.

Sønnen Sven er langt mer meritter, med fire gull, to sølv og tre bronse fra OL. Han har også ni gull og tre bronse fra allround-VM, og 20 gull, to sølv og tre bronse fra VM i enkeltdistanser.

Ja, også ni gull og ett sølv fra allround-EM da.