Stine (38) fikk blodpropp – måtte amputere benet

Fagdirektør ved St. Olavs hospital, Runa Heimstad, sier det gjør sterkt inntrykk å høre Stines historie.

– Når behandlingen får slike konsekvenser, er det viktig for oss å få tilsynsmyndighetenes vurdering. I denne saken har fylkesmannen konkludert med at pasienten fikk forsvarlig behandling. Norsk pasientskadeerstatning har også avslått erstatningskrav, sier Heimstad.

Tydelige symptomer

Professor Per Morten Sandset ved Oslo Universitetssykehus har forsket mye på blodpropp.

Han sier at symptomene for arteriell blodpropp, som er den typen Stine har hatt, er at benet blir kaldt og avbleket. Det kan oppstå plutselige, intense smerter.

– Denne typen blodpropp pleier ikke ofte å bli oversett, fordi det er ofte ganske tydelige symptomer. Det er sjelden dette skjer hos unge mennesker, spesielt kvinner, sier han.

Sandset sier én uke uten behandling kan ha stor betydning.

– Jo lenger tid det går, jo mer skader kan det bli. Og da kan skadene bli så store at det ikke er mulig å gjøre noe med dem, sier han.

Professoren sier at de to viktigste risikofaktorene for denne type blodpropp er arv og røyking.