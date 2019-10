Ingen hadde sett tegn til familien på flere uker da politiet fant levninger etter kona og de fire barna nedgravd i hagen 21. april 2011.

Xavier Dupont er mistenkt for å ha skutt sin kone og deres fire barn i hodet, og begravet dem under verandaen i hagen, melder franske Le Monde.

Siden har politiet jaktet på familiefaren. Han ble sist sett samme måneden som drapene fant sted, på et motell noen hundre mil fra familiens hjem i Nantes i Frankrike.

Arrestert etter flytur

Dagene før hadde han tilbragt på et luksushotell i nærheten av Avignon.

– Han var veldig velkledd og så ikke ut som han hadde noen bekymringer i verden, sa Sylvie Boucher, som jobbet på luksushotellet, til AFP.

Det har lenge vært ukjent om Xavier har vært levende eller død. I 2015 mottok en journalist hos AFP et brev hvor det stod «Jeg er fremdeles i live». Brevet var signert med navnet hans, og vedlagt lå et bilde av hans to sønner.

Eksperter kunne verken bekrefte eller avkrefte om brevet var ekte.

I over åtte år har fransk politi jaktet på den internasjonalt etterlyste massemorderen. Fredag ble han arrestert etter å ha steget av et fly i Glasgow.

FAMILIEN: Xavier Dupont, Agnes (48), Arthur (21), Thomas (18), Anne (16) og Benoît (13). Foto: AFP PHOTO / POLICE JUDICIAIRE / NICOLAS CADO

Avslørt av fingeravtrykk

Ifølge Le Monde skal fransk politi ha mottatt tips fra en anonym person, men kommet for sent til å kontrollere ham før han forlot Frankrike.

Deretter skal de ha advart sine skotske kolleger om den mistenktes ankomst. Da flyet landet, ble han stoppet, og de kunne identifisere han som den etterlyste massedrapsmannen.

Xavier hadde med seg falskt pass da han ankom Skottland, men hans virkelige identitet ble avslørt ved hjelp av fingeravtrykk.

Fransk politi avslutter nå jakten på Agnes, Arthur, Thomas, Anne og Benoîts drapsmann.