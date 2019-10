Forster døde av hjernekreft i sitt eget hjem i Los Angeles, forteller familien ifølge New York Times.

78-åringen har vært en kjent skuespiller i Hollywood i over fem tiår, og spilte i mer enn 110 filmer på lerretet.

Oscar-nominert

Dødsfallet ble kjent like etter premieren av filmen El Camino, som er en etterfølger av den svært populære TV-serien Breaking Bad.

Forster startet sin filmkarriere med filmen Reflections in a Golden Eye fra 1967, kjent som Reflekser i et gyllent øye på norsk.

Filmen skapte kontroverser i sin tid, og Forster delte lerretet med blant annet Marlon Brando og Elizabeth Taylor.

I 1997 ble han Oscar-nominert for sin rolle i Quentin Tarantino-filmen Jackie Brown, hvor han blant annet spilte med Jane Fonda, Pam Grier og Samuel L. Jackson.

– En nydelig mann

Forster hadde en lang karriere, og inkludert roller i TV-serier, har han spilt nær 200 karakterer.

Breaking Bad-stjernen Bryan Cranston var en av flere som uttalte sin respekt for 78-åringen etter dødsfallet ble kjent.

– En nydelig mann, og en fullstendig skuespiller. Jeg møtte han under innspilling av filmen Alligator for 40 år siden, og deretter igjen under innspillingen av Breaking Bad. Jeg glemte aldri hvor sjenerøs og snill han var mot en ung mann som nettopp hadde begynt sin karriere i Hollywood, skriver Cranston.

Også Samuel L. Jackson hyllet Forster på Twitter:

RIP Robert Forster!! A truly class act/ Actor!! — Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) October 12, 2019

Pam Grier, som sammen med Forster spilte en av hovedrollene i Jackie Brown, delte noe som kan virke som en tekstmelding fra Forster på Twitter:

– Robert Forster: Pam, ring meg når du er i byen. Jeg skal ta deg med til mitt favorittsted for å spise frokost, og vi kan ta en prat.