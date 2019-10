Norsk tobarnsmor i Syria terrorsiktet allerede i august

– Kvinnens status ble endret fra mistenkt til siktet i august 2019, sier PSTs pressevakt Annett Aamodt til NTB.

Hun forklarer at dette skjedde fordi det ble tatt i bruk et tvangsmiddel mot kvinnen da PST i forbindelse med etterforskningen innhentet finansielle opplysninger om henne. Bruk av slike tvangsmidler forutsetter at det tas ut siktelse, og kvinnen ble gjort kjent med dette via sin advokat.

Kvinnen er siktet etter straffelovens paragraf 136a, som gjelder deltakelse i terrororganisasjon.

– Flere av våre mistenkte er siktet for dette. Etter at kvinnens advokat valgte å opplyse enkelte redaksjoner om siktelsen denne uka, bekreftet PST dette, sier Aamodt.

Ifølge Aamodt har PST fortsatt ikke etterlyst den norske kvinnen internasjonalt.

Den terrorsiktede kvinnen oppholder seg i flyktningleiren al-Hol i Syria sammen med sine to barn. Hennes situasjon har fått stor oppmerksomhet fordi hun har en sønn på snart fem år som ifølge kvinnens advokat er alvorlig syk.

Begjært seg utlevert

Advokat Nils Christian Nordhus sier gutten kan dø hvis ikke norske myndigheter sørger for å bringe både han og familien fra Syria til Norge, slik at han kan få medisinsk behandling. Kvinnen har nå gjennom sin advokat begjært seg utlevert til Norge og pågrepet, i håp om å få barna ut.

Samtidig har utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vist til at guttens mor har avslått tilbud om helsehjelp for gutten i eller ved leiren.

Søreide redegjorde for situasjonen for nordmenn i al-Hol på et lukket møte i Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité fredag.

– Vi kommer ikke til å kommentere eventuell utvikling i hva Norge gjør. Det er av hensyn til sikkerheten, sa hun til NTB etter møtet.

– Rask løsning

Mot Venstre og KrFs vilje har regjeringen foreløpig ikke villet hente kvinner som har reist til Syria for å slutte seg til ekstremistgruppen IS, hjem fra det borgerkrigsherjede landet.

– KrF er opptatt av å få til en rask løsning med å få de norske barna hjem sammen med mødrene. Mødrene må strafferettslig forfølges. KrF jobber for gjennomslag for vårt syn gjennom regjeringen, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan til NTB.

Situasjonen ble ytterligere tilspisset denne uken da Tyrkia innledet en militæroffensiv nord i Syria.

– Utviklingen etter Tyrkias invasjon i Syria bidrar til at det haster å få til en løsning, sier Grøvan.

Også Venstres stortingsrepresentant Abid Raja er klar: