Martin Ødegaard og Real Soceidad har hatt en glimrende start på sesongen, og nordmannen ble til og med kåret til månedens spiller i La Liga i september.

Treneren som har suksess med nordmannen på laget, Imanol Alguacil (48), kunne ikke tenkt seg å forsterke laget med Barcelona-superstjernen Lionel Messi.

– Han ville ikke passet med verdiene og måten vi er på i Real Sociedad, sier han til Marca.



Nå er det uansett ingen sjanse for at man får se Messi i Real Sociedad-drakt i nær fremtid, men Alguacil forklarer likevel hvorfor argentineren er en type han helst ikke vil ha noe å gjøre med.

– Han er en utrolig spiller og gjør utrolige ting, men disse verdiene med ydmykhet og normalitet, disse store spillerne har ikke det, mener 48-åringen.

Derfor mener han det er like greit også for sin egen del at han ikke trener det mange mener er verdens beste fotballspiller.

– Å trene Messi ville gitt meg hodepine, selv om jeg ville vunnet flere kamper, sier Alguacil.

En Real Sociedad-treneren setter pris på å ha på treningsfeltet er Ødegaard. I august fortalte han om en sulten, ung nordmann med gode holdninger.

– Ødegaard er veldig hardtarbeidende. Han tenker fotball 24 timer i døgnet. Martin er viktig for oss. Han har mange gode kvaliteter og et stort talent, og det er viktig for oss å dra nytte av det, sa Alguacil.