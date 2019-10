Kort tid før kampflyet F-35 skal overta for F-16, sier generalmajor Tonje Skinnarland i et intervju med amerikanske Defense News at den spesialutviklede bremseskjermen for F-35 ikke virker som den skal.

Sjefen for Luftforsvaret sier i intervjuet med militærtidsskriftet at det «er viktig for oss å fikse dette» før vinteren 2020/2021.

Generalmajoren har denne uken besøkt Naval Air Station Jacksonville i USA, der norsk personell utdannes til å bruke de nye P-8 Poseidon overvåkingsflyene.

Til Island i 2020

På Ørland hovedflystasjon har Luftforsvaret en skvadron med 15 F-35A-fly som etter planen skal tas i bruk operativt i løpet av 2019.

Problemene med bremseskjermene kommer ikke til å påvirke første operative evne, det som kalles IOC, opplyser oberstløytnant Stine Barclay Gaasland, som er kommunikasjonssjef i Luftforsvaret.

– Vi planlegger fremdeles med å melde kapasiteten initielt operativ innen utgangen av året, sier Gaasland til TV 2.

Kommunikasjonssjefen legger til at bremseskjerm aldri har vært en del av IOC-kravet.

I 2020 skal norske F-35 til Island for å drive luftovervåking. QRA-beredskapen er et oppdrag Norge ivaretar på vegne av NATO, og Quick Reaction Alert-flyene har fremskutt 15 minutters beredskap for å rykke ut og identifisere ukjente fly.

Skjermen som skal gjøre de nye kampflyene i stand til å lande trygt under krevende værforhold, ble testet for første gang på norsk jord i februar 2018.

Da ble både beredskap og jagerflyets egenskaper under arktiske forhold testet ved en rekke flyplasser.

I september landet F-35 for første gang på Rygge. Foto: Theodor Obrestad Schei/Forsvaret

– Å kunne operere kampfly under varierende værforhold, har avgjørende betydning for Forsvarets operative evne, sa programdirektør Morten Klever i Kampflyprogrammet.

Oppfyller ikke norske krav

Piloten Morten Hanche, som er beskrevet som Norges mest rutinerte F-35-pilot, har i et innlegg i Kampflybloggen skrevet at flyet ikke er avhengig av bremseskjerm under alle vinterforhold, og at bremseskjermen gir større marginer og ekstra fleksibilitet.

F-35 Joint Program Office sier til Defense News at skjermene ikke oppfyller kravene som Norge har satt, noe som fører til at det må gjennomføres endringer. Skjermer som møter de norske kravene, skal være leveringsklare sommeren 2020.

I april 2018 opplyste Forsvarsdepartementet til nettstedet aldrimer.no at det i testprogrammet og under bruk på Ørlandet var «identifisert noen utbedringspunkter, spesielt knyttet til slitasjegraden på skjermene».

Nederland har deltatt i utviklingen av bremseskjermen, men har ifølge Defense News ikke satt av midler til å anskaffe skjermer til sine F-35-fly. Norge er dermed det eneste landet som bruker bremseskjerm.