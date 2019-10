Derfor har Ødegaard gjort det så bra: – Touchet, de korte blikkene og posisjoneringen

– Hvis ballen er der, så liker jeg å stå sidevendt denne veien her, slik at når jeg får ballen, så kan jeg ta den med med høyre og angripe med en gang. Like før jeg får ballen pleier jeg å ta en avgjørelse. Det kommer rett og slett på instinkt, og i siste øyeblikk. Det er da jeg tar avgjørelsen, forklarer han.

PERFEKT POSISJON: Martin Ødegaard forklarer hvordan han vinkler kroppen og har et bevisst fokus på å angripe rett på mål. Foto: TV 2s analyse (se video øverst)

Fra klubblag til landslag



Inn mot det norske landslagets kamp mot Spania lørdag, er Stamsø-Møller spent på å se hvordan unggutten klarer å overføre sin ekstremt solide klubbform til landslagsnivå.

– Faktum er at Martin Ødegaard for klubblaget er involvert dobbelt så mange ganger som han er for landslaget. Det er klart at det gjør noe for en spiller. Jo mer han har ballen, desto mer skaper han, og desto større sjanse har han til å sette et ordentlig avtrykk på kampene han spiller, sier Stamsø Møller.

Han viser til forskjellen i to helt konkrete eksempler på kamper der Ødegaard har vært involvert. Mot Valencia, i Sociedad-debuten i La Liga, hadde nordmannen 70 ballberøringer på motstanderens banehalvdel. Mot Sverige i forrige måneds EM-kvalik hadde han 30.

– Det vil jo si at han for landslaget må gjøre mye mer ut av det lille han får, og det kan han gjøre. Han endte blant annet opp med en målgivende mot Sverige. Men det betyr også at dem foran ham må ta enda bedre vare på de få gjennombruddspasningene de får, sier Stamsø Møller, og følger opp med at det også finnes et annet ess i Ødegaard-ermet:

– Hvis det ikke er mulig å skape så mye i åpent spill, har vi alltids dødballene. Det er ikke slik at corner er mål, men med en fot som Ødegaard sin, så er det i hvert fall større sjanse for scoring. Det har vi sett både for Real Sociedad og for Norge, sier han.

FINANALYSERT: Martin Ødegaard briljerte blant annet mot Atletico Madrid. Kos deg med ni minutters norsk magi i videovinduet øverst. Foto: TV 2s analyse.

Lørdag får vi svaret på hva Martin Ødegaard og nye Norge kan skape mot Spania på Ullevaal.

