Mats Ege (19) flyttet til California for to måneder siden for å studere økonomi ved California State University Northridge.

Fredag morgen amerikansk tid våknet han til en nødmelding på telefonen.

– En automatisk stemme opplyste om at det var brutt ut en brann og at skolen var blitt stengt, forteller Ege.

Han kom seg opp av senga og begynte å lese seg opp.

Blant de heldige

Brannvesenet i California har kjempet for å få kontroll på brannen siden torsdag kveld lokal tid.

Kraftig vind i området nord for Los Angeles gjør jobben utfordrende, og brannen sprer seg fortsatt hurtig.

Ifølge AP har over 100 000 personer blitt evakuert og flere dusin hus ødelagt. To personer har også mistet livet i brannen, melder nyhetsbyrået.

– Det er ganske kaotisk. Da vi var ute og kjørte tidligere var det politibiler og brannbiler i alle retninger. Flere veier er sperret av og trafikken står bom flere steder, forteller Ege.

EVAKUERT: Over 100 000 personer har blitt evakuert fra hjemmene sine som følge av storbrannen. Foto: Noah Berger / AP

Ege bor i Northridge, cirka ti minutters kjøretid fra brannen.

– Jeg tror at alle som bor tett inntil evakueringssonen er redde for at brannen skal spre seg. Jeg bor heldigvis på andre siden av motorveien, så jeg tror ikke det er noen fare for oss, sier han.

Det enorme omfanget gjør likevel at han kan kjenne brannen i sin egen stue.

– Det veldig tåkete i området der vi bor og det lukter sinnsykt brent. Du kan til og med merke det når du er innendørs, sier Ege.

Foruten å holde seg unna områdene hvor det brenner, har ikke Ege fått andre restriksjoner å forholde seg til. Han får løpende oppdateringer fra myndighetene.

– Det er usikkert om skolen er åpen igjen på mandag, men vi får nok mer informasjon i løpet av helgen, sier han.

UTFORDRENDE: Brannmannskaper har jobbet på spreng gjennom natten for å få kontroll på brannen. Kraftig vind gjør arbeidet utfordrende. Foto: Mario Tama

Kraftigste brannen

Brannen, som omtales som «Saddleridge fire», har ifølge Reuters vokst seg til den kraftigste som har herjet sør i California.

Innbyggere i nabolagene Granada Hills, Porter Ranch og Oakridge Estates fikk beskjed om å evakuere umiddelbart.

– Folk må dra mens de kan. Dersom personer blir i disse områdene, kan vi ikke garantere at vi kan redde dem, sa brannvesenet på en pressekonferanse fredag.