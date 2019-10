«jannik»:

Innrømmer at han er gangster: – Det er én regel jeg aldri bryter

RISIKERER FENGSEL: Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om fengsel i 22 måneder for Jan Erik Iversen. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Jan Erik «Jannik» Iversen (62) innrømmer at han er kriminell og at han tar «megleroppdrag», men mannen som er tiltalt for å ha presset Kjell Inge Røkke sier at han følger noen regler.