Lovendring gir politiet et etterlengtet verktøy mot piratsjåfører

– Billig og tilgjengelig

På Universitetet i Stavanger har «alle» hørt om «kompiskjøring». Flere av studentene TV 2 treffer her er medlem i en slik gruppe.

– Det er billigere og litt lettere å prute på prisen, sier Maren Brueland Andersen.

– Det er hvis du ikke har noe annet alternativ. For eksempel hvis du er på en plass hvor det ikke går noe kollektivt, sier Maja Undheim Salte.

De har begge blitt gjort oppmerksom på presiseringen i loven og vil tenke seg om før de sender ut forespørsel i en slik gruppe igjen.

– Hva tenker dere om at dette er svart arbeid?

– Ja. Det er synd. Det går jo utover taxisjåførene. Det synes jeg er dumt, sier Brueland Andersen.

BILLIGERE: Mange studenter ved UiS har fått skyss gjennom slike Facebook-grupper. Motivasjonen er økonomisk. Med den nye lovendringen vil Maren Brueland Andersen (til venstre) og Maja Undheim Salte tenke seg om før de benytter seg av tilbudet igjen. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Ødelegger inntektsgrunnlaget

Det synes, ikke overraskende, Norges Taxiforbund også.

Ifølge en kartlegging forbundet utførte tidligere i år, finnes det rundt 120 slike grupper landet over. Til sammen har gruppene flere hundre tusen medlemmer.

– Det blir upresist å kalle det «kompiskjøring». Du er ikke kompis med 20.000 medlemmer i en Facebook-gruppe, sier Atle Hagtun, redaktør i Norges Taxiforbund.

Næringen er lite imponert over at slike grupper har fått holde på i årevis. Hagtun er imidlertid fornøyd med at ordlyden i yrkestransportloven nå er endret.

– Dette er svart kjøring i stort omfang som ødelegger inntektsgrunnlaget for en viktig samfunnstjeneste, sier han.

FORESPØRSLER: I Facebook-gruppen er det mange som ønsker en sjåfør. Foto: Skjermdump

Bøter og avskiliting

Politibetjent Naley understreker at politiet ikke har som formål å ta flest mulig. Han tror imidlertid mange ikke har vært klar over at det er ulovlig.

– Formålet er å gjøre folk oppmerksom på at man faktisk kan være med å bidra til svart arbeid. Det er også et sikkerhetsaspekt ved dette. Man vet jo ikke om en sjåfør man ikke kjenner har lappen, eller om bilen er EU-godkjent.

Han minner også om at det er forskjell på samkjøring og piratkjøring.

– Det er ikke noe i veien for å dele på drivstoffutgiftene om man skal samme vei. Det er noe annet om man kjører noen man ikke kjenner til flyplassen mot betaling, sier han.

Og om man bryter denne fjerde paragrafen og blir tatt – da vil det kunne få sviende konsekvenser.

– Her i distriktet er første reaksjon 10 000 kroner i forelegg, altså en bot. Det ligger også an til at bilen din vil få et bruksforbud i tre måneder, sier Naley.