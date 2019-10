Tyrkia fortsetter angrepene i Syria – 100 000 mennesker er på flukt

Mens angrepene tilspisser seg i Syria, går det hardt utover sivile. FN anslår at omkring 100 000 mennesker har blitt tvunget til å reise fra hjemmene sine og søke tilflukt.

– Man kan allerede føle på de humanitære konsekvensene, sier FN i en uttalelse, ifølge Reuters.

En talsmann for WFP sier at rundt 650 000 mennesker i Nord-Syria er avhengige av matvarehjelp fra FN, og at kamphandlingene kan gjøre det svært vanskelig å nå dem.

Leger Uten Grenser (MSF) melder at flere av sykehusene i området har måttet stenge som følge av kamphandlingene, blant dem det største som ligger i Tell Abyad. Dette fordi de ansatte har flyktet.

Dødstallene stiger

Den tyrkiske forsvarsledelsen hevdet fredag at 342 «terrorister», betegnelsen de bruker på soldater i den kurdiske YPG-militsen, er drept siden offensiven startet onsdag ettermiddag.

Ifølge Syrian Observatory for Human Rights er 41 kurdiske militssoldater drept hittil i de tyrkiske angrepene. 17 sivile er også drept, sju av dem fredag, ifølge SOHR.

– Fire av dem ble drept i et flyangrep mot bilen de flyktet fra Tell Abyad, opplyser den syriske eksilgruppas leder Rami Abdulrahman. De tre andre ble ifølge ham drept av snikskyttere inne i byen.

Fredag ettermiddag kom det også meldinger om kraftige eksplosjoner i den syriske grensebyen Qamishli, der flere skal ha blitt drept.

Baby båret til graven

På tyrkisk side skal ni sivile være drept i YPG-angrep mot tyrkiske landsbyer de siste dagene, blant dem fem barn.

Den ti måneder gamle babyen Mohammed Omar Saar ble båret til graven i Akcakale fredag, og mange i gravfølget ropte slagord mot den kurdiske PKK-geriljaen som samarbeider tett med YPG.

BEGRAVELSE. Fatima, mor til ni år gamle Mohammed Omar Saar, sørger under begravelsesseremonien som ble holdt for sønnen. Foto: Murad Sezer / Reuters

Ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu ble to sivile drept i et granatangrep mot landsbyen Suruc fredag, og samme dag døde et barn som ble såret i et angrep mot Ceylanpinar torsdag.

Kurdisk milits angrep fredag også et hotell med journalister i Nusaybin i Tyrkia, rett over grensa fra den Qamishli. To tyrkiske journalister skal ha blitt lettere såret i angrepet.

To tyrkiske regjeringssoldater er også drept og flere er ifølge forsvarsledelsen i Ankara såret i kamp på syrisk side av grensa siden offensiven ble innledet.

Ingen av tapstallene er imidlertid bekreftet fra uavhengige kilder.

Evakuerer leir

Kurdiske myndigheter opplyste fredag at de ser seg nødt til å evakuere rundt 7000 flyktninger fra en leir vest for Ras al-Ain, som følge av kamphandlingene i området.