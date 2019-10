Eiendomsinvestoren Knut Jørgen Hauge, som saksøkte Geir Hove og BN Bank for inntil 700 millioner kroner, får 6,2 millioner i erstatning i den syvende rettsrunden, melder Bergens Tidende og BA.

Ifølge stevningen mente Hauge at det var foretatt illojale og ulovlige handlinger som førte til konkurs i Zachariasbryggen, som ligger midt på Fisketorget i Bergen.

– Å bygge om Zachariasbryggen var ekstremsport i bygging, sa Hauge i et intervju med TV 2 i 2017.

I dommen fra Bergen tingrett heter det at retten ikke har funnet det bevist at det fant sted et illojalt samarbeid.

Ut fra den samlede bevisførsel var konfliktene mer sannsynlig et produkt av reelle uenigheter mellom partene, enn av en hemmelig samarbeidsavtale, står det i dommen.