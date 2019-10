Å få hentet hjem barn av norske mødre fra al-Hol-leiren i Syria splitter regjeringen, og opposisjonen krever nå at regjeringen handler.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjorde for situasjonen for den terrorsiktede tobarnsmoren og andre nordmenn i al-Hol-leiren i et lukket møte i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen i Stortinget fredag morgen.

Fredag bekrefter Støre overfor TV 2 at han mener IS-mødrene bør få komme til Norge om det er det som skal til for at syke barn skal kunne hentes til Norge.

– Når det gjelder norske barn i leire har Arbeiderpartiet meddelt at vi mener norske myndigheter bør bistå med at norske barn kommer hjem. Nå er spørsmålet hva med de som har mødre i leir. Det avgjørende har vært å få rede på at de som kan ha deltatt i terrororganisasjoner blir holdt strafferettslig ansvarlig for det. Det har Norge mulighet til, vi har en lovgivning som gir hjemmel for det. Da sier vi at om det skal til for å få hjem et sykt barn, er at mor ledsager, så er vi for det, sa Støre til TV 2 etter møtet.

Han sa situasjonen i Syria nå forsterker behovet for å gjøre noe. Til NRK sa Ap-lederen at det trolig går mot stortingsflertall for at IS-kvinner skal returneres til Norge.

– Hvis det som skal til for et barn kommer hjem er at en mor ledsager, så er vi for det, forutsatt at det skjer tiltak i Norge. Jeg tror det er en holdning som har stortingsflertallet med seg, sa Støre til NRK.

Frp: – Saken skal ikke behandles av Stortinget

Frps innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, er svært overrasket over utspillet fra Støre til NRK.

– Jeg fatter ikke hvor han har dette fra. Saken skal ikke behandles av Stortinget. Stortinget har akkurat sagt nei, sier han og viser til forslaget fra MDG forrige fredag som ble stemt ned.

Ap stemte så sent som forrige fredag ned forslaget fra MDG som ville pålegge regjeringen å hente en alvorlig syk norsk fireåring, hans to år gamle søster og mor til Norge.

En begrunnelse som gikk igjen fra dem som stemte nei var at «Stortinget ikke kunne behandle enkeltsaker».

– Hadde vi hatt en oppegående og kritisk presse, så hadde ikke Støre kunne sagt slike ting uten en utdypende forklaring, sier Helgheim.

Han mener Støre må forklare hvorfor han har dette fra og hvorfor «Arbeiderpartiet har snudd».

– Er det aktuelt for Frp å gå med på å returnere IS-kvinner for at barn skal få komme til Norge?