Det tyske racingtalentet mistet kontrollen over formel 3-bilen sin i 250 kilometer i timen, og krasjet svært stygt under Macau Grand Prix.

Hun pådro seg brudd i ryggen og måtte opereres i elleve timer, men Flörsch var aldri inne på tanken om å gi seg. 18-åringen har nemlig et mål.

– Jeg skal bli den første kvinnelige verdensmesteren i en manns verden, sier hun til BBC.

Sophia Flörschs ambisjon er å en dag kjøre det ypperste innen motorsport, nemlig formel 1.

– Jeg har ikke noe tidspress, men jo tidligere jeg er der jo bedre er det for meg, sier hun.

18-åringen mener at det samlet sett kanskje er rundt ti kvinner i de forskjellige formel-klassene, og disse konkurrerer med hundrevis av menn.

– I bilen har ikke kjønn noe å si. I bilen er alle det samme og vil bare vinne, sier Flörsch.

Likevel er det stadig folk som stiller seg tvilende til at hun kan klare det på grunn av hennes kjønn.

– I løpet av de siste 14 årene har det vært folk som har spurt meg hvorfor jeg driver med denne sporten. «Du er kvinne, du kommer aldri til å klare det.» Det motiverer meg til å trene hardere og vise dem at det er mulig, sier hun.

Etter å ha delt intervjuet med BBC på Twitter, kommer også den forutsigbare responsen på hennes offensive innstilling.

«Jeg setter pris på lidenskapen og drivkraften din, men jeg er ikke enig i delen om menn! Gud har skapt menn som overlegne kvinner», skriver en Twitter-bruker.

Flörsch re-tvitret svaret med en enkel kommentar: «? wow». Og får massiv støtte.

18-åringen mener alt ligger til rette for at kvinner skal hamle opp med menn i motorsport.

– Jeg er 100 prosent sikker på at en kvinne kan være like rask som en mann, og at vi også kan bli verdensmestere. Det må bare være flere jenter som begynner med sporten, mener hun.

Den største motgangen hun har møtt, var krasjen under Macau Grand Prix i fjor. 18-åringen husker alt, og har ikke vært redd for å se bildene igjen.

– Krasjen var forferdelig. Jeg har sett det så mange ganger. Det er okay nå, og jeg tror det hjelper å snakke om det. Det er ikke den tryggeste sporten, men jeg er fortsatt her. Jeg er veldig glad for at ingen andre ble alvorlig skadet, sier hun.

Det var 18. november i fjor at det gikk galt, men selv om hun pådro seg alvorlige skader tok det ikke lang tid før Flörsch satt bak rattet.

– I slutten av januar kunne jeg begynne å trene igjen, og i begynnelsen av mars satt jeg i bilen igjen for første gang, det var mitt livs kjekkeste dag, smiler hun.