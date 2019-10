Liverpool-spiller Harvey Elliott er utestengt i 14 dager for å ha lagt ut en nedlatende parodi av Tottenham-angriper Harry Kane etter Champions League-seieren i mai.

I tillegg har Elliott fått en bot på drøyt 4000 kroner, i tillegg til at han må på et kurs i oppførsel hos forbundet, opplyser Det engelske fotballforbundet (FA) fredag.

Karantenen gjelder alle hjemlige turneringer til og med 24. oktober.

Under Champions League-finalen som endte med Liverpool-seier var han Fulham-spiller, men han er vokst opp som Liverpool-supporter. I sommer gikk Harvey Elliott til favorittklubben. 16-åringen fikk debuten for førstelaget allerede forrige måned da han startet og imponerte i 2-0-seieren over League One-laget MK Dons i Ligacupen.

Da parodien ble spredt på sosiale medier, var Elliott raskt ute for å beklage.

– Jeg vil bare beklage av hele mitt hjerte for de som er blitt støtt av en video av meg som sirkulerer på nettet. Videoen ble tatt da jeg og noen kompiser tullet i private omgivelser. Den var ikke rettet direkte mot noen individuell person, men jeg innser at handlingen min var både umoden og ufølsom, skriver det engelske stortalentet i et innlegg på Instagram.

– Jeg vil understreke at innholdet i denne videoen ikke representerer den jeg er som person eller hvordan jeg har blitt fostret opp. Jeg er virkelig lei meg, fortsatte innlegget til Elliott, som ble tidenes yngste Premier League-spiller da han debuterte for Fulham i en alder av 16 år og 30 dager forrige sesong.

I 2-1-seieren over Leicester forrige helg satt Elliott på benken for første gang for Liverpool i Premier League. For førstelaget er Elliott uaktuell til storkampen mot Manchester United, men siden utestengelsen kun gjelder i hjemlige turneringer kan han være i troppen mot Genk onsdag 23. oktober.

Liverpool møter Arsenal i Ligacupens fjerde runde onsdag 30. oktober.