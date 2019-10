Zlatan Ibrahimovic gikk nylig til angrep på Sveriges landslagssjef Janne Andersson, som ble anklaget for å tilsidesette spillere med innvandrerbakgrunn på landslaget.

– Det er en sekt, og den sekten blir værende selv om det finnes bedre spillere der ute som kan gjøre det bedre. Men man vegrer seg for å bytte ut det som allerede er i gryten, uttalte Ibrahimovic til Expressen.

Andersson mener det er «kjempetrist» at man i 2019 snakker om hvor folk kommer fra, har sine røtter og heter til etternavn.

– Det gjør meg trist og skuffet at jeg får det fra en tidligere landslagsspiller, i tillegg til at det er på feil grunnlag. Det gjorde litt vondt ettersom jeg som menneske og leder er tydelig på hva jeg står for. Det er veldig åpenbart for meg hvordan man verdsetter mennesker, og da er det absolutt ingen av disse kriteriene, sier Andersson, ifølge Aftonbladet.

Andersson sier at han ikke aner hvorfor Ibrahimovic kommer med kritikken, og at han ikke har snakket med superspissen på tre og et halvt år.

– Folk som kjenner meg og har jobbet med meg, tidigere trenere, spillere, kamerater og familie synes ikke det er spesielt sympatisk. Jeg har fått en enorm støtte fra folk jeg har snakket meg. Jeg er trygg på mitt lederskap og hvordan jeg håndterer de spørsmålene. Derfor er det så rart å måtte diskutere dette, sier Sveriges landslagssjef.

Sverige møter Malta borte i EM-kvalifiseringen lørdag kveld.