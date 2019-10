Brannen, som går under navnet «Saddleridge», har ført til at to større motorveier må stenges, samtidig som en rekke hus i nærheten av Los Angeles trues. Det melder amerikanske ABC News.

Spres av vind

Brannvesenet opplyser at de ikke har kontroll på brannen, som forventes å øke i omfang.

Brannen spres hurtig av svært kraftig vind i området nord for Los Angeles. Dette gjør brannvesenets oppgave vanskelig.

«Saddleridge» brøt ut klokken 21 lokal tid, altså klokken 05:00 her i Norge. Syv timer senere har brannen ha spredt seg til å dekke et 18 kvadratkilometer stort område.

STORE ØDELEGGELSER: Brannen har rammet en rekke nabolag i Sylmar, nord for Los Angeles. Foto: Michael Owen Baker/AP Photo

100 000 evakuert

Myndighetene har beordret innbyggere i nabolagene Granada Hills, Porter Ranch og Oakridge Estates om å evakuere.

Foreløpig er over 100 000 mennesker ha blitt evakuert, melder LA Times.

– Folk må dra mens de kan. Dersom personer blir i disse områdene, kan vi ikke garantere at vi kan redde dem, sa brannvesenet på en pressekonferanse fredag.

Det er foreløpig ikke meldt om personskader som følge av brannen, men en rekke hus skal være ødelagt.

Dette er den andre brannen utløst av vinden i området. Torsdag utbrøt en brann i Riverside County, øst for Los Angeles. Flammene ødela en rekke hjem, og etterlot tusenvis uten strøm.