Kjendisparet er ikke lenger kjærester, men bor sammen i perioder: – Dette er ikke for alle

– Vi har et veldig vennskapelig forhold, sier Jan.

– Forholdet vårt er veldig definert og avklart for lengst, fortsetter Kaia.

BOR HOS MAMMA: Kaia og barna bor sammen på en adresse i Oslo. Annenhver helg kommer Jan på besøk. Foto: Privat

Holder på tradisjonene

Ekskjærestene har også valgt å holde på mange av tradisjonene de lagde gjennom 18 år som kjærester. Derfor ferier de fortsatt alle begivenheter og høytider i sammen.

GODE VENNER: Jan Eggum og Kaia Huuse er fortsatt gode venner etter bruddet for fem år siden. Foto: Privat

– Jeg og Kaia vil gjerne opprettholde de tradisjonene. Det kan bety noen dager sammen i julen, en tur til kaptein Sabeltann på sommeren og vinteraktiviteter på vinteren, sier Jan.

– Det er tradisjoner de er vant til, og som vi fortsetter med. Det er kjempekoselig, og mange synes vi er flinke, men vi svelger kameler av og til vi og, påpeker Kaia.

Likevel tilbringer de også tid sammen når ungene er borte.

– Vi synes det er gøy å henge sammen, og det skjer at vi møtes for et glass vin eller en middag når barna ikke er der og.

– Ikke for alle

Selv om ordningen har vist seg å fungere svært bra for ekskjærestene, påpeker de at dette ikke fungerer for alle.

– Dette er ikke for alle. Dette fungerer for oss, for vi hadde et spesielt liv fra før og det har vi kunnet fortsette med. Det viktigste er at hvis man ikke har en god stemning, er dette veldig tullete å gjøre for barnas skyld, for da er det ikke vellykket uansett. Vi viser at det går an, og at man ikke trenger å ha den 50/50-greia, sier Kaia.

– En 50/50-situasjon hos oss hadde vært at når barn hadde vært hos far, hadde det vært au pairer over en lav sko, for jeg reiser absolutt hele tiden, sier Jan.