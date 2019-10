Tingretten mener søksmålet er en «abstrakt» kontroll med et stortingsvedtak, og at det derfor «vil være et brudd med norsk statsrettstradisjon dersom Nei til EU gis søksmålsinteresse i en sak som denne», opplyser Nei til EU i en pressemelding.

Leder Kathrine Kleveland mener at å avvise søksmålet på dette grunnlaget «er å innsnevre de demokratiske rettighetene».

– Å ta kontroversielle vedtak fra myndighetene til retten er ikke et brudd på vår statsskikk, men en demokratisk rett enhver borger og organisasjon må ha rett til å benytte seg av, sier hun.

Nei til EU besluttet i november i fjor å saksøke staten ved statsminister Erna Solberg, ettersom Statsministerens kontor er den øverste ansvarlige for iverksettelse av politiske vedtak og lovvedtak.

Organisasjonen mener regjeringen ikke hadde rett til å få Stortinget til å vedta tilslutning til EUs tredje energipakke, inkludert det omstridte energibyrået Acer, med simpelt flertall 22. mars 2018.

Nei til EU mener Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av representantene til stede, burde vært brukt. Organisasjonen samlet i fjor inn en halv million kroner til en rettslig prøving av saken.

