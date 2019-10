Fotballforbundet vil ta grep for å bedre stemningen på Ullevaal

Norges fotballforbund fikk seg en aha-opplevelse i EM-kvalifiseringskampen borte mot Sverige. Der sørget svenskene for et lydnivå på stadion som er sjelden vare på Ullevaal.

– Svenskene er ganske gode. Men vi må huske på at de har vært i mesterskap sju-åtte ganger på rad. Det bygger opp grunnstammen. Vi har Oljeberget med 300 pluss, men det holder ikke med 300 pluss, sier Jan Ove Nystuen i Norges Fotballforbund.

Nå vil sette i gang en rekke tiltak i håp om å bedre tribunekulturen på landskampene.

– For det første hjelper det å vinne fotballkamper, det sportslige produktet er veldig viktig. Men så handler det mer om hva vi i forbundet kan tilby før, under og etter kamp. Under kamp må guttene og jentene på banen stå for. Men ellers må vi jobbe for at hele kundereisen - helt fra du har bestemt deg for at du skal til Ullevaal - blir bedre. Det er et svært bilde, og noe vi må jobbe mer for, sier Nystuen

Han er leder for merkevare i Norges Fotballforbund.

Tar flere grep

Nystuen er klar på at det er en lang vei å gå og er klar på at utfordringen neppe blir løst over natten.

– Vi må bygge opp rutiner og ritualer. Vi må på en måte by opp til dans, sier han.

Han nevner flere tiltak som kan bidra til dette.

– Vi har blant annet brukt skjerf som et visuelt element. Vi har delt ut 20.000 skjerf og skal dele ut skjerf til alle i Bendit-svingen nå. Det er et symbol på å stå sammen. Du har Norge og flagget på brystet, slik at du er med på å være vår 12. spiller, sier Nystuen.

Videre skulle han gjerne sett seg et enda bedre samlingspunkt for norske fans før kamp.

– Vi har begrenset med plass rundt Ullevaal, men vi ønsker å lage et samlingspunkt for de som kanskje vil kalle seg supporter/fan. Vi har mange tilskuere, men vi ønsker å konvertere disse til å bli en supporter/fan, sier Nystuen.

Det er liten tvil om at kulturen for alkohol i forbindelse med fotballkamper i Sverige.

– Vi ønsker et trygt og godt arrangement for ungdom og barn. Vi ønsker de velkommen, de må bli sett på som en del av publikummen. Dette handler ikke bare om å rope/skrike og eventuelt drikke alkohol, som det ofte prates om, sier Nystuen.

I stedet har han troen på at tydeligere ritualer og tilhørighet til landslaget er vegen å gå. Mot Spania skal det blant annet spilles av det man mener er en stemningsskapende video i pausen, som man håper skal bli et fast innslag.