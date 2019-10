RAV 4 har vært en stor suksess for Toyota her i Norge.

Den har i en årrekke vært blant Norges mest solgte biler – uansett segment. De beste årene har den solgt opp mot 5.000 eksemplarer årlig og det ruller mer enn 50.000 RAV4 på veiene, bare her i Norge.

Så langt i år er RAV4 Norges mest solgte SUV, med god margin.

Tidligere i år lanserte Toyota en helt ny RAV4 og suksessen fortsetter for den folkelige kompakt-SUV-en. Som i kjent Toyota-stil leveres med hybrid drivlinje. Toyota er en av få ikke-elbiler her i Norge som er inne på topp 10-lista over de mest solgte bilene her hjemme.

Nå kommer den med både en stor og en viktig nyhet. RAV4 kommer nemlig som ladbar hybrid.

Kommer i 2020

– Ja, det stemmer, bekrefter Espen Olsen som er informasjonsdirektør i Toyota Norge.

– Toyota vil vise den ladbare RAV4 første gang under Los Angeles Auto Show som åpner dørene 20. november.

– Jeg kan bekrefte at denne modellen kommer til Norge i løpet av 2020. Dette er en bil vi gleder oss stort til å få på plass her hjemme også. Vi tror denne avgiftsgunstige og kraftfulle bilen kan selge godt her hjemme. Så denne gleder vi oss veldig til å få på plass, sier Olsen videre.

Når det gjelder spesifikasjoner som elektrisk rekkevidde og priser ber Olsen om å få komme nærmere tilbake til dette når det nærmer seg lansering.

Les også: Nei – ikke alle kjøper elbil ...

Avgiftsgunstig

– Dette er ikke helt klart ennå. Fabrikken vil slippe dette på et noe senere tidspunkt, forklarer Olsen.

Når det gjelder prisen, bør den nye ladbare hybriden i teorien bli billigere enn dagens ikke-ladbare hybrid. Dagens RAV4 her en avgift på rundt 100.000 kroner. Med det norske avgiftssystemet som favoriserer ladbare biler, er det grunn til å tro at avgiften blir langt lavere. Dette i sin tur vil normalt sett gjøre bilen billigere.

Vi ser derfor ikke bort fra at den ladbare RAV4 vil bli bestselger-varianten når den kommer.

Les også: Vår test av Toyota RAV4 her

Video: Dette er en annen og heftig Toyota-nyhet!