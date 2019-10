– Grunnen til det er at politiet ikke ser at det er noen fare for bevisforspillelse eller gjentagelsesfare når det gjelder den siktede, sier politiadvokat Hellek Rue i en pressemelding.

Mannen ble pågrepet onsdag. Han er siktet for å ha kjørt på og drept Daisy Mai Tran.

Den franske kvinnen ble drept og venninnen hennes alvorlig skadd da de ble påkjørt på en grusvei i bygda Snartemo i Hægebostad kommune natt til 2. juni.

Mannen fra Vest-Agder er siktet for uaktsomt drap, uaktsom grov kroppsskade, brudd på hjelpeplikten og promillekjøring.

– Den siktede har blitt avhørt siden pågripelsen onsdag, og dette avhøret er nå avsluttet. Den siktede har foreløpig ikke tatt stilling til straffeskyld. Ut over det vil ikke politiet å si noe mer om innholdet i avhøret, sier politiadvokat Rue.

Flere vitner er også avhørt de siste dagene. Politiet opprettholder siktelsen mot mannen og mener at mistankegrunnlaget ikke er svekket.

– Vi mener fortsatt at vi har sikre bevis og god oversikt over hva som har skjedd, sier Rue.