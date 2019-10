Lad opp til Norge-Spania lørdag fra kl. 18.55 (kampstart 20.45)

Joshua King og Martin Ødegaard møtte pressen dagen før den viktige landskampen mot Spania.

KIng fikk spørsmål om han og Ødegaard var på et nivå der de kunne spilt for det spanske laget.

– Martin er månedens spiller i La Liga. Jeg tror ikke han ville slitt med å få en plass på det spanske laget. Det tror jeg ikke. Ikke etter hvordan han har prestert i det siste, sier King.

– Jeg spiller i Premier League. Det er en helt annen liga. Spania har mange gode spillere, men jeg tror både jeg og Martin takler de fleste ligaene på det høyeste nivået. Vi hadde ikke gjort oss bort på en spansk trening, legger han til.

Ødegaard innrømmer at det blir en spesiell kamp.

– Men først og fremst fordi det er en viktig kamp. Det er litt spesielt for min del at jeg møter en lagkamerat og tidligere lagkamerater. Det er spillere jeg kjenner godt fra ligaen. Det blir en spesiell kamp på mange måter, men først og fremst på grunn av viktigheten, sier Ødegaard.

Norge vil trolig gå ut i en 1-4-4-1-1-formasjon. King påpeker at det fungerte godt mot Sverige.

– En spiss vil alltid spille med en til på topp, men vi beviste mot Sverige at vi kunne spille sammen på topp. Martin kan spille i flere posisjoner. Han kan spille indreløper og tier. Han har de kvalitetene som trengs i den posisjonen. Mot Spania må vi være kompakte defensivt. Da er Martins løpskapasitet en nøkkel for å gjøre det trangere for dem på midtbanen, sier spissen.

– Det gjør oss mer uforutsigbare. Vi har også en annen plan om vi trenger mål. Uansett hvordan vi spiller har vi gode muligheter til å skade Spania, legger Ødegaard til.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har ingen tro på at Spania undervurderer Norge.

– Disse spillerne er normalt sett veldig profesjonelle. Jeg tror ikke vi får se en arroganse og at de ikke gjør jobben som skal til for å vinne kampen. Det tror jeg ikke vi skal håpe på, sier Lagerbäck.