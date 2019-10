– Det handler om å gi tilbake. Jeg er privilegert som får leve det livet jeg gjør nå

Se Joshua King i Senkveld på TV 2 Sumo her!

Premier League-proff og Norges landslagsstjerne Joshua King har lenge hatt en drøm om å gi noe tilbake til fotballen.

Nå gjør 27-åringen nettopp det.

– Skal ikke koste noe for barna

Neste sommer starter King opp sin egen fotballskole «Joshua King Football Academy». Målet er å gi en mulighet til dem som havner utenfor fotballen og ikke får like sjanser som barn med velstående foreldre.

King brenner for integrering i norsk fotball og har tidligere vært en tydelig stemme i debatten om penger i barneidretten. Nå gjør han selv noe for å utjevne forskjellene.

– Det skal ikke koste noe for barna. Det er noe jeg er mot. Det blir viktig å få inn sponsorer. Vi gjør det ikke for å tjene penger. Det er for å gi noe tilbake til barna og at de kan komme på fotballskolen og ha det gøy, sier King på «Senkveld med Helene og Stian».

Prosjektet er i startgropen, men rammene er likevel på plass. Fotballskolen skal arrangeres over to til tre dager neste sommer i nordre bydel i Oslo, i nærheten av Kings hjemsted Romsås.

– Jeg synes det er spesielt viktig å gi noe tilbake til barna som vokser opp der, men akademiet er åpent for alle fotballglade barn i alderen 10-13 år fra hele landet, sier King i en pressemelding.

Det vil ikke koste noe for barna å være med, og påmeldingen vil skje ved førstemann til møllen-prinsippet.

Hvor mange barn det er plass til, avhenger av sponsorer og eksterne aktører. I utgangspunktet er det lagt opp til at rundt 100 barn får delta.

– Ambisjonen er å skape en arena for utvikling av barn og deres fotballferdigheter på deres favoritt posisjon på banen, uansett bakgrunn og samfunnslag, sier King i en pressemelding.

Vil ha trenere av høy klasse

Målet er å få på plass høyt kompetente trenere som skal lede treningene. King vil selv være til stede på fotballskolen samtlige dager, men ambisjonen er at også flere landslagskolleger og venner skal være med på å støtte tiltaket.

Prosjektleder Karl Henrik Felde sier at ideen har ligget latent i flere år, men først ved forrige landslagssamling begynte man å formalisere planene.

– Barn er barn. De har sine drømmer. Vi håper at det ikke skal bli sånn i fremtiden at det handler om økonomien til foreldrene, sier Felde til TV 2.

Flere sponsorer har allerede meldt seg positive til å bidra, og man er også kommet i diskusjoner med noen. Noe av problemet med å hente lagkamerater og bekjente fra Premier League er at det er ferietid i den engelske ligaen når fotballskolen går av stabelen. Derfor ønsker man ikke å forskuttere med noe som helst.