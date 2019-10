Rema 1000 selger mat som ikke bør spises

Rema 1000 har på eget initiativ merket 37 av sine matvarer med en måler, keep-it, som viser hvor lenge maten faktisk er holdbar. Dette i tillegg til vanlig datomerking.

Skal redusere matsvinn

Rema 1000 forteller at målet med keep-it er å redusere matsvinn.

– Vi mener dette er et fantastisk verktøy, som hjelper kundene og oss i butikk til å bli mer bevisste på svinnet, sier Kaia Østbye Andresen, sjef for miljø og samfunnsansvar i Rema 1000.

Keep-it indikatoren finner du på varer innen kategoriene fersk fisk, kylling og kjøtt. De aller fleste produktene med keep-it på er i kategorien «Siste forbruksdag».

Selger utgått mat

Matkontrollen fikk et tips om at Rema 1000 selger varer der keep-it-måleren viser at maten ikke lenger bør spises.

Det ble tatt flere stikkprøver hos Rema 1000 på ferske matvarer som er merket med «siste forbruksdag» og keep-it-måler. Stikkprøvene ble tatt i flere omganger og i flere forskjellige butikker.

Matkontrollen fant en rekke varer til salgs i butikken som var gått ut ifølge måleren, men som hadde flere dager igjen ifølge «siste forbruksdag».

TRE DAGER IGJEN: Holdbarhetsindikatoren keep-it er festet på emballasjen og ser ut som et termometer. Ifølge Keep-it har forbrukeren tre dager på å spise denne matvaren dersom produktet blir riktig oppbevart. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

Rema 1000 bryter dermed sine egne retningslinjer og selger flere ferske varer som er utgåtte.

Vil rydde opp

Rema 1000 sier at de vil følge opp slik at forbrukeren ikke risikerer å kjøpe utgått mat ifølge keep-it-måleren.

– Det er ikke henhold til de rutinene vi har. Rutinen er at når keep-it nærmer seg utløpsdato, skal den prises ned. Når keep-it går ut, skal vi ikke selge varen, sier Østbye Andresen i Rema 1000.

– Bør ikke selges

Ifølge Keep-it skal ikke butikken selge et produkt der keep-it-måleren har passert 0 dager.

– Da har bakterieinnholdet i produktet passert grensen som er satt for å kunne selge og konsumere produktet, sier administrerende direktør i Keep-it Technologies, Kristen A. Hovland, til Matkontrollen.

UTVIKLET I NORGE: Hovedpoenget med Keep-it er å forhindre at du kaster for mye mat, sier Kristen Hovland, administrerende direktør i Keep-it. Foto: Renold T. Christopher / Matkontrollen

Maten kan holde seg lengre enn datostemplingen, men også kortere, ifølge Hovland.

– Da unngår du å spise dårlig mat, og du unngå å kaste god mat hvis du har oppbevart produktet kjølig og godt, opplyser Hovland til Matkontrollen.

Han sier at keep-it-indikatoren plasseres på produktet under produksjon og registrerer temperatur over tid. Hvis det er i snitt under fire grader i kjøleskapet, så vil det ta lengre tid å gå mot null enn det datostemplet viser.