Selv blant sine egne er Sergio Ramos elsket og hatet: – Han er en innbilsk, pompøs liten fjert!

Han har vunnet omtrent det som er mulig å vinne i fotballens verden og lørdag blir han spanjolen med flest landskamper gjennom tidene.

Likevel: Spanias kaptein Sergio Ramos er ikke bare populær i hjemlandet. Så langt derifra.

– Han er en slabbedask, meldes det kontant fra gamlegutta som spiller bodsja i Madrid.

– Han er rik og tror han er kjekk. Og med ei fin dame, vel..., sier en annen og lar resten av setningen i lufta.

Da meldes det igjen kontant fra kameraten:

– Han er en innbilsk, pompøs liten fjert!

En av fotballens mest omdiskuterte

At 33-åringen er omdiskutert er det nemlig ingen som helst tvil om.

– Sergio Ramos er en type spiller du enten elsker eller hater, sier reporter Jeronimo Alonso.

Han jobber for Sevilla-baserte Canal Sur, området der Ramos vokste opp.

For samtidig som Ramos har vært en grossist når det kommer til pokaler, så har ofte måten han har skaffet seg pokalene på irritert folk flest.

Det ferskeste eksempelet, spesielt for Liverpool-fans, er Champions League-finalen der han bidro til å skade Mohamed Salah. Men Ramos er heller ikke redd for å legge inn en knallhard takling, for å gestikulere litt mot dommeren eller koste på seg et litt klysete smil.

– Sergio Ramos er en vinner, fastslår landslagets Kristoffer Ajer.

– En kaptein med stor K, vurderer Mohamed Elyounoussi.

– En autoritet, mener Stefan Johansen.

– En kynisk god fotballspiller, sier Sigurd Rosted.

– Det er mange som kritiserer han for diverse ting han gjør og at han får mye gule kort og sånt. Men han vinner alt han stiller opp i. Og som fotballspiller er det det som betyr noe, sier Kristoffer Ajer.

Selv utenfor banen har Ramos det med å kunne provosere. Han har tidligere vært åpen på at han har en stor lidenskap for tyrefekting. Selv i klesveien har han klart å provosere.

– Jeg kjenner Ramos godt, og har blant annet spurt han om hvorfor han kler seg som han gjør av og til. Han vet at det vil bli omdiskutert, men Ramos bare ler av det når jeg spør han om det. Han elsker å være midtpunktet, sier Nico de Vicente som jobber for Spansk TV.

Har vunnet det som kan vinnes

Men selv om Sergio Ramos er både elsket og hatet, så er det en ting absolutt ingen kan ta fra ham: Sergio Ramos vinner pokaler.