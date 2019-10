Politiet aksjonerte mot skolen klokken 10:18. På Twitter skriver politiet at bakgrunnen for aksjonen var trusler om en mulig skoleskyting. Truslene skal ha blitt fremsatt på sosiale medier.

En mindreårig gutt er pågrepet i forbindelse med aksjonen. Politiet opplyser at det aldri var fare for liv eller helse i forbindelse med pågripelsen, som gikk rolig for seg.

Ovenfor TV 2 opplyser politiet at gutten er innkalt til avhør, som trolig vil gjennomføres innen kort tid.

– Jeg forventer ikke at det kommer flere opplysninger om saken før etter helgen, sier Tom Sandberg, operasjonsleder i Øst Politidistrikt til TV 2.

#Askim Øst politidistrikt har i dag kl 10:18, forbindelse med trussel om en mulig skoleskyting, pågrepet en mindreårig gutt ved Askim ungdomsskole. Trusselen ble fremsatt på sosiale medier. Det var aldri fare for liv eller helse og pågripelsen gikk rolig for seg. — Politiet i Øst (@politietost) October 11, 2019

Politiet vil ikke kommentere saken ytterligere av hensyn til etterforskningen.

På Twitter melder politiet at barnevernet er rutinemessig koblet inn.