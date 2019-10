Feiret opprykket med mageplask i grøft

– Det er så uendelig mye historie mellom de to lagene, legger han til.

– Og med Steinar Skeie på sidelinja?

– Ja, hadde ikke Vindbjart hatt Steinar Skeie så hadde ingen visst hvem de var. Et lag trenger en gale-matias i klubben, og på Vennesla der har de bare en. Det er treneren Steinar Skeie. Vi er ikke like som personer, men på en måte så er vi galne begge to. Han har fått satt Vennesla på kartet.

For det det var treneren til Vindbjart, Steinar Skeie, som virkelig satte fyr på rivaliseringen. I et intervju publisert i Fædrelandsvennen på verdens orgasmedag 8. august 2009 fikk han spørsmål fra en journalist om budsjettet til Vindbjart. Den karismatiske treneren med glimt i øyet legger ingenting imellom.

– Vi hadde vel et budsjett på rett rundt én million eller noe sånt. Så sier han (journalisten), ja, ifølge Terje Marcussen har Fløy fire. Fire millioner, jøss! Hadde vi hatt det så hadde vi rykket opp for lenge siden. Det ble jo tolket da i verste mening og ble selvfølgelig overskriften i Fevennen. Da tapetserte de hele garderoben med den overskriften da, sier treneren til Vindbjart gjennom 13 år.

KLARERINGSFORBUD: Steinar Skeies mannskap skal spille krydderfotball. Det er forbudt å klarere ballen.

Bedre ble det ikke etter den høydramatiske kampen på Flekkerøya i 2016.

– Fløy ledet 3-0 til det var gått 90 minutter, så utliknet vi til 3-3. Så ble det 4-3 til Fløy med scoring seks minutter på overtid. Det var jo surt å ta igjen tre mål for så å tape etter 96 spilte minutter, minnes Skeie.

Det viste seg i etterkant at noe var galt.

– Jeg gikk og satte meg i bilen. Av alle ting lå det en melding fra en fra Porsgrunn. Han syns det var synd vi tapte, men spurte om en av spillerne var spilleberettiget. For å gjøre en lang historie kort la vi inn protest fordi de hadde brukt en ulovlig spiller. Da vant vi 3-0, og det er klart, den satt jo langt inne, forteller Skeie mens han puster tungt.

– De påstod jo en del ting i ettertid om at vi visste det på forhånd, men det er jo bare tull.

Krydderfotball og klareringsforbud

Tull er det ikke at treneren for Vindbjart har noen klare preferanser om hvordan han ønsker at laget skal fremstå. De kaller fotballen sin for krydderfotball, et uttrykk som stammer fra et ikke ukjent begrep fra sørlandet, makrellfotball.

– Du kan egentlig sammenligne det med hvis du har en god middag. Tilfører du litt ekstra krydder, så blir den veldig god. Vi er i ferd med å bygge et nytt lag som kommer til å rykke opp i 2. divisjon. Litt usikker på når, tilføyer han mens ansiktet lyser opp.

For å nå dette målet har Skeie innført klareringsforbud. Ja, du leste riktig, klareringsforbud.

– Det ligger jo i ordet det. Vi er eneste lag i Norge som spiller med klareringsforbud. Det kan godt være at vi ryker på det, men så har vi et postulat som sier «det er lov å feile, men ikke å feige».

– De ymter frempå at de skal spille den krydderfotballen sin her oppe, kontrer kaptein på Fløy, Jørgen Richardsen.

– Vi på øya holder oss til havsalt og pepper og gjør det litt enkelt, og det har jeg tro på er rette medisinen i dag.

– Skriver om innavl

På tribunen og på banen er festen allerede i gang. Rægestimen har for lengst startet allsangen med en stemme som bærer langt utover stadionområdet. En Vindbjart-supporter mener sågar at det er nesten derfor han kommer for å høre på galskapen. Vindbjart varter opp med et par gode angrep, men det skorter på effektiviteten. Oddfinn, ja du husker kanskje han. Sjefsbrøleren mener de uten å skryte at de er Norges beste supporterklubb. Han trekker frem en mappe der nesten alle sangene står på trykk.

– Vi har hen i mot mellom 150 og 200 egenskrevne sanger, og jeg tror ikke du finner det noe annet sted i Norge. Vi ga først ut en bok, så ble det så mange at vi måtte ha en ekstra, gliser mannen som er i begynnelsen av 40-årene.

Skinnet kan bedra, uten at vi skal gå nærmere inn på det.

– Richard (Tønnesen) har sittet mye på toalettet opp igjennom årene, og der skriver han godt. Han har skrevet veldig mange sanger. Vi tar oss ikke så veldig høytidelig, så vi skriver faktisk om innavl og det som er. Da er det ikke så gøy å ta oss, da kan de heller le med oss.

– Jeg pratet med Vidar Ulstein før kampen. Han sa at de som bodde på Flekkerøya var setesdøler og vinndøler som ikke nådde amerikabåten...

– Ja, vi skrev faktisk en sang i 2004 som vi kaller Fotball fra Amerika. Det er Fløy-sangen vår. Den ga vi faktisk ut med musikere og det hele.

Her er et lite utdrag:

Fotball fra Amerika (Mel. Richard Tørresen)

For veldig lenge siden, ja fra ei svunnen tid.

Da reiste en gjeng med døler, ned riksvei nr. 9.

De ville søke lykken, i et fremmed land.

Og for å komme dit, dro de ut fra Kristiansand.

De rodde og de rodde, men tåka den var tett.

Å navigere båten, nei det var ikke lett.

Alt virka ganske håpløst, så langt hjemmefra.

Så en dag kom ropet: Sjå Amerika !

På denne vakre plassen, der slo de seg til ro.

Bygde seg en gard, og graset de slo.

Øya der de stranda, fikk navnet Flekkerøy.

Og fotball-laget deres, det måtte hete Fløy.

Her kan du høre hele sangen.

En som hverken er glad i reker eller liker å synge, er Tor Erik Bøe.

– Jeg liker best å hoie og skrike og brøle litt, ler karen med den karakteristiske Fløy-capsen.

– Bare Fløy vinner er jeg fornøyd, jeg. Enten det er 1-0 eller 2-1, bare de vinner.

– HEI! HEI! roper han ut så halve Vennesla får lettere dugg i fjeset, mens han fortviler og rister på hodet av dommeren.

– Gir dem et slengkyss tilbake

Straks får Tor Erik, Oddfinn og resten av de 100 tilreisende god grunn til å både brøle og synge. Fløy tar ledelsen i det 28. minutt. Steinar Skeie på sidelinjen snur seg i skuffelse og puster tungt. Han vet dessverre så altfor godt hva som venter. På tribunen synges det for full hals:

«Steinar Skeie, Steinar Skeie

Fotball æ`kje heilt din greie

I media du syter og langt bak mål du skyter!»

Steinar Skeie sier tappert straks han får roet seg litt:

– Jeg må bare gi dem et slengkyss tilbake. Det er hyggelig å bli beæret med en sang, selv om innholdet kanskje kan diskuteres da.

Men nå lever Vindbjart farlig, og klareringsforbudet er i ferd med å slå tilbake på treneren. Der en presset stopper gjerne ville sparket ballen til dit pepperen gror, blir den derimot snappet opp av aggressive Fløy-angripere. Rett før pause tabber keeperen seg ut skrekkelig. Fløy går opp til 2-0. Siste tilskudd til Rægestimen, Uy Le Vu, er i ekstase. Han har mye på hjertet, men det tar litt tid før knoppen springer ut i full blomst.

– Vi skal ta gull i år og feire gull og kake. Feire pokal og kake.

– Pokal og kake?

– Feire opprykk og kake. Det hadde vært gøy, avslutter han mens gliset går fra øre til øre.

POKAL OG KAKE: Uy Le Vu har festplanen klar.

I pausen er Rægestimen i burgersjappa for å stille sulten. Maxi catering disker opp med noen fortreffelige burgere. Uy Le Vu har allerede kjøpt sin andre for kvelden. Da dukker det plutselig opp en snill pjokk med grønt hår og deler ut gratis brød. Oddfinn tar, noe motvillig, imot. Han aner ugler i mosen.

– Du får aldri noe gratis i Vennesla uten at det er en baktanke. Jeg regner med at når jeg skal ut herfra så må jeg betale for å komme meg ut, sier han med en god dose humor i strupen og et brød under armen.

Det går ikke mange minuttene av andre omgang før det står 3-0 til Fløy. Rægestimen har selvfølgelig en sang som beskriver målet på en ypperlig måte.

«Ut, rundt og inn, taktikken vår er klar

Ut, rundt og inn, angrip med det mi har

Ut, rundt og inn, gjør kanonen klar

Ut, rundt og inn, og seieren mi tar»

– Det er vår taktikk uansett, sier Oddfinn.

– Det finnes ingen mot-taktikk, tilføyer formann i Rægestimen Kenneth Vestberg.

– Men det er noe med det. Hvis du går ut, rundt og inn, vinner du kampen, avslutter Oddfinn til stor latter for de omkransende tilskuerne.

Andre omgang blir, dessverre for spenningens del, et pliktløp. Selv om mange på tribunen har kampen fra 2016 friskt i minnet, plantes den nest siste spikeren i kista allerede etter 70 minutter. Det siste spikerslaget kommer med fem minutter igjen. Da spilles det ut, rundt og inn. Igjen. Fløy leder 5-0. Da en tror at alle senker skuldrene helt og Vindbjart får et frispark for holding, kommer Tor Erik Bøe med en tirade mot dommeren.

– NEI! NEI! NEI!

Spilleren til Vindbjart triller ballen en meter frem.

– HEI! HEI! DET ER LENGER BAK! DET ER IKKE FRISPARK HELLER! NÅ MÅ DU SLUTTE!

Flere barn som nettopp har sovnet våkner med et brak. Oddfinn, sjefsbrøleren, er vanntro og litt i sjokk av hva han hører. En lav latter runger over på Krydderløkka.

– Nå kan vi smile. Smil og være glad for hver dag som går, så skal du se hvor vondt i kjeften du får, sier Pedersen.

I et øyeblikk av sympati med Steinar Skeie, legger han til:

– Når en kjenner Steinar på en måte, så vet en hvor vondt det er for han, ja. En trenger nesten ikke å gni noe.

Mageplask i grøften

Men det er bare nesten, fordi det det tar ikke mange sekundene før gjengen stemmer i.

«Steinar Skeie, Steinar Skeie

Fotball æ`kje heilt din greie...»

Når omsider dommeren blåser av kampen og opprykket er et faktum skjer det som ofte skjer i euforisk glede. Supportere løper ut på banen for å feire med spillerne. Det er bare en liten hake her. Mellom tribunen og spillerne står et solid gjerde som brukes under byggeprosessen av tribunen. Tor Erik løper ned trappene og videre langs gjerdet for å komme seg forbi i det ulendte terrenget. En ser hva som skal skje 5-6 sekunder i forveien. Han går på et realt mageplask i grøften.

– Det er slik som skjer i kampens hete, svarer han fra indre bane etter at støvet og jubelen har lagt seg.

I garderoben til Fløy har alle spillerne kommet seg inn i tillegg til de trofaste supporterne. Det synges og det synges, og det er ingen grunn til å gjengi sangene som synges. De har blitt gjengitt tidligere og starter med Steinar Skeie.

Utenfor venter nettopp Steinar Skeie. Oddfinn kommer løpende bort for å ta han i hånda og takke for kampen.

– Det var jo, nei det var jo ikke noe moro for dere, skyter han inn mens han hilser med den ene og holder med sigaretten med den andre hånden.

– Nei det var ikke det. Kom deg heim, svarer trneren sindig mens han vifter med armen og gir sjefsbrøleren et noe motvillig klapp på skulderen.

Om brødet ble spist opp eller ei vites ikke, men i hendene på Oddfinn var det ikke da han forlot stadion.