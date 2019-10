Den 5. april 2004 inntraff norgeshistoriens største ran. I Stavanger ble Norsk Kontantservice tømt for 57,4 millioner kroner, og politimannen Arne Sigve Klungland ble drept.

Ett år senere ble David Toska, en av hovedmennene bak ranet, pågrepet i Spania. I 2007 ble han dømt til 18 års fengsel i Høyesterett.

Toska ble løslatt i mai, og har i 15 år nektet å la seg intervjue. Nå har journalist Tonje Steinsland overtalt ham til å bryte stillheten, og resultatet kan du se på Vårt Lille Land, som har sesongpremiere på TV 2 søndag.

Nektet å snakke

Steinsland møtte Toska for første gang for fem år siden. Den gang var raneren klar på at han ikke ville la seg intervjue.

– Han ønsket ikke å være med på noe TV-program, han ønsket ikke å snakke med journalister. Han hadde en dyp mistro til journalister, forteller Steinsland i et intervju med God morgen Norge.

Til tross for Toskas skepsis, var det noe som ga Steinsland grunn til optimisme.

– Jeg merket at han hadde lyst til å snakke om ting. Jeg tror at når man har sittet i fengsel i veldig mange år og sittet isolert, så er du sulteforet på oppegående samtaler.

SAMTALE: Toska og Steinsland har snakket sammen i mer enn 200 timer. Foto: TV 2

200 timer med samtale

Slik begynte Toska og Steinsland å snakke sammen, og det ble starten på en samtale som varte i mer enn 200 timer.

– Jeg tror du kommer til å forandre mening, sa jeg. «Det tror ikke jeg», svarte han.

Til slutt var det Steinsland som fikk rett, etter å ha brukt flere år på å vinne Toskas tillit. Først gjennom lange telefonsamtaler, deretter ansikt til ansikt etter Toskas løslatelse.

– Det handler om tillit, at han stoler på meg. Vi begynte å filme og ta opptak før han bestemte seg for om han vil være med. Da filmet vi som om det skulle tas opp. Om han ikke ville være med, var han sikker på at han kunne si ifra om det.

– Hvordan kunne dette skje?

De to har snakket mye om NOKAS-ranet, men også om andre, mer hverdagslige ting. Steinsland legger ikke skjul på at det er spesielt én ting hun har ønsket å få svar på:

– Hvordan kunne dette skje? Hvorfor ble det sånn? Hvorfor valgte han å bli kriminell?

I etterkant av ranet ble Toska kjent under kallenavnet «Mesterhjernen». Han kommer fra en ressurssterk familie, med en mor som er professor i medisin. Steinsland har intervjuet både moren og Toska selv, for å få svar på hvorfor ting ble som de ble.

– Hva får noen som kommer fra et så ressurssterkt utgangspunkt til å gå inn i en kriminell boble? spør Steinsland.

