Poteter, saus og grønnsaker gjøres klart før kjøttet stekes. Beregn 175-200 g filet av hjort eller reinsdyr per person.

Velger du elg eller oksefilet, må du huske lenger steketid på grunn av tykkere filet.

Legg kjøttet til temperering på kjøkkenbenken mens tilbehøret lages.

Begynn med å lage rødvinssaus.

Rødvinssaus:

1 sjalottløk

1 ss smør

4 dl okse- eller viltkraft

2 dl rødvin

1 ss rips- eller rognebærgele

2 ss smør

Salt og pepper

Finhakk sjalottløk og surr i 1 ts smør til løken er blank, ikke brun. Tilsett rødvin og kok inn til det gjenstår ca. ½ dl. Tilsett kraften og kok inn til det halve. Visp inn smør i terninger litt etter litt. Sausen skal ikke koke. Smak til med rips- eller rognebærgele, salt og pepper. Sil sausen og hold den lun/varm, uten å koke. Dekk kasserollen med litt plastfilm eller et lokk.

Fortsett med å lage fløtegratinerte poteter.

HELGEMIDDAG: Saftig reinsdyr med godt tilbehør. Foto: Wenche Andersen.

Fløtegratinerte poteter:

700-800 g poteter

3 dl fløte

2 dl melk

1 fedd hvitløk

Ca. 100 g finrevet hvitost

Varm stekeovnen til 180 grader.

Skrell og del poteter i tynne skiver. Kok opp melk og fløte i en kasserolle, legg i potetskivene og finhakket hvitløk. Kok opp og senk temperaturen, rør lett om slik at potetene ikke legger seg i bunnen av kasserollen. La trekke til potetene begynner å bli møre, men ikke myke.

Rør inn halvparten av den revne osten og hell poteter og fløteblandingen over i en ildfast form. Fordel over resten av osten. Sett formen i varm stekeovn og stek i 20-30 minutter til potetene er møre/myke og osten gyllen. Når de fløtegratinerte potetene er ferdige, sett dem på et lunt sted mens kjøttet stekes.

Senk temperaturen i stekeovnen til 125 grader. Kjøttet skal etterstekes i stekeovn.

Hjort- eller reinsdyrfilet:

700-800 g filet av rein eller hjort

Salt og grovmalt pepper

Smør til steking

1 kvist frisk rosmarin eller timian

Smelt smør i en stekepanne, legg i rosmarin eller timian. La smøret bruse ut før kjøttet legges i. Brun på alle kanter. Øs stekefett over kjøttet mens det stekes. Dryss på salt og pepper. Stek i 3-4 minutter på hver side. Sett pannen med kjøttet inn i stekeovnen og la ettersteke i 4-6 minutter. Tiden avhenger av tykkelsen på kjøttet og hvor rosa du vil ha kjøttet.

Ta pannen ut av stekeovnen og la kjøttet hvile 4-5 minutter, før det skjæres opp. Server med aspargesbønner eller andre grønnsaker.