Familiefavoritten har dobbelt så mye sukker

I fjor kjøpte vi nordmenn nærmere 14 millioner pakker med polarbrød, ifølge tall fra CSO Nielsen Norge.

De fleste norske matbutikker kan friste med fire ulike typer polarbrød – fullkorn, havre, flerkorn og hvete.

Matkontrollen har sett nærmere på næringsinnholdet, og det er spesielt én ting som overrasker.

Stor forskjell på sukkermengde

Sukkermengden varierer i forhold til hvilken type man velger. Her er det «familiefavoritten» Fullkorn som kommer dårligst ut. Den har dobbelt så mye sukker som Flerkorn-varianten.

– Fullkorn inneholder en del grove korn og den inneholder ekstra fiber, men så har den blant disse det høyeste saltinnholdet og høyeste sukkerinnholdet, forteller ernæringsbiolog Lise Von Krogh.

Om man spiser fire Fullkorn polarbrød får man i seg sukker tilsvarende seks sukkerbiter. Men om man spiser like mange Flerkorn polarbrød får man i seg tre sukkerbiter. I tillegg til å ha minst sukker, er også Flerkorn det groveste polarbrødet av de fire.

SUKKERINNHOLD: Fullkorn polarbrød inneholder mest sukker, med seks sukkerbiter i fire brød. Flerkorn polarbrød er det med minst sukker i seg, og har tre sukkerbiter. Fire skiver med vanlig grovbrød derimot inneholder omtrent en sukkerbit. Foto: Martin Habbestad/TV 2

Havre kommer heller ikke så bra ut, med fem sukkerbiter fordelt på fire brød. Hvete er varianten med nest minst sukker – der man får i seg en sukkermengde på fire sukkerbiter.

– Er polarbrød usunt?

– Nei, det vil jeg ikke si, men det er et brød som smaker ganske godt fordi det er tilsatt litt sukker, sier ernæringsbiologen.

– La oss si at du spiser søtsaker gjennom dagen, i tillegg til yoghurt med mye tilsatt sukker. Da vil Fullkorn polarbrød være med på å bidra til at du får i deg et for høyt inntak av tilsatt sukker, forklarer Von Krogh.

La barn venne seg til usøtet mat

Hun presiserer at man får i seg mye bra næring fra Fullkorn-polarbrødet.

– Det har kostfiber, det har protein, det har alle de næringstoffene vi finner i fullkorn. Og det er sunne fettsyrer, men den er tilsatt sirup og sukker slik at den smaker bedre. Og litt ekstra salt.

– Så om tiåringen tar med seg fullkornspolarbrød til skolen, så er ikke det så farlig?

– Nei, tiåringer er som regel ganske aktive. Så lenge det ikke er godteri i hverdagen, så er den helt innenfor, forteller Von Krogh.