Her stjeler de bankterminalene – politiet skjønner ikke hvorfor

Skimming er når man kopierer magnetstripen på betalingskortet, ofte ved å montere noe eget utstyr på betalingsterminalen. Dette har skjedd tidligere i Norge – blant annet var det mange tilfeller i 2009 – men er nå nærmest umulig, ettersom det vanligvis er lett å oppdage påmontert utstyr.

– Samtidig er det færre og færre muligheter til å bruke kopierte kort siden resten av verden også er i ferd med å gå over til chip. Det gjør det vanskeligere å tjene penger på skimming, sier Bonde.

Han forteller at det også kunne tenkes at gjerningspersonene ville forsøke på metoden som er blitt døpt shimming. Det er en metode der man monterer et tynt kretskort i terminalen for å fange opp og manipulere eller kopiere chipdata fra bankkortet.

– Vi har sett forsøk på dette i mange steder i Europa, uten at det er rapportert tilfeller med særlige tap. Det er usannsynlig at et shimming-angrep vil være verdt innsatsen i Norge, sier Bonde.

Stein-Arne Tjore i bankterminalleverandøren Nets forteller dessuten at kontaktløs betaling har lagt et ytterligere hinder for svindlere.

De har sett at terminaler fra tid til annen blir stjålet, uten at motivet alltid er tydelig.

– Vi vet ikke hvilke formål de kriminelle har, men man har sett at enkelte stjålne terminaler har blitt tuklet med. Kriminelle vil forøke å finne nye former for svindel, sier Tjore.

Enten klønete eller utspekulerte

I mangel på plausible forklaringer, gjenstår det to muligheter. Enten har mennene dummet seg ut, eller så er de så smarte at politiet og fagfolk ikke skjønner hva de holder på med.

– Det kan ikke utelukkes at dette er et nytt utspekulert angrep, men det er den minst sannsynlige forklaringen. Vi har heller ikke hørt om tilsvarende angrep fra kolleger i andre land, sier Bonde.

– Vi avventer hva politiet finner på det beslaglagte utstyret før vi trekker endelige konklusjoner. Men med de teoriene vi har, mener vi det er liten sannsynlighet for at de har fått fatt i noen penger, sier han.

Tjore mener det hele fremstår merkelig, men håper det kan fungere som en oppfordring til alle butikker som blir frastjålet bankterminaler om å melde ifra.

– Hvis det blir stjålet er det viktig at butikk melder ifra til leverandør. Vi vil ikke at de skal dukke opp med påmontert svindelutstyr, sier Tjore.