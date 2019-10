Da Jan Erik «Jannik» Iversen ankom Oslo tingrett fredag morgen, delte han ut sjokolade til pressekorpset. 62-åringen virket blid.

– Jeg er helt rolig, sier han.

Iversen forteller at han har bestilt seg en ferietur til Molde etter rettssaken. Torpedoen sier at han er klar for å slappe av litt.

– Hva tenker du om muligheten for å bli satt i fengsel?

– Det er jeg ikke så redd for. Det er bare å bytte seng. Det er jo Røkke som skulle sittet i fengsel, sier han.

Krangel om vitne

Fredag avsluttes etter planen rettssaken mot 62-åringen. Han står tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp, noe han nekter straffskyld for.

Aktor Terje Nedrebø Michelsen skal legge ned påstand om straff for dette forholdet.

FORNÆRMET: Kjell Inge Røkke har status som fornærmet i utpressingssaken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Før dette brukte retten tid på å avklare statusen til ett vitne: Anna Nilsen, kvinnen som er daglig leder i advokatfirmaet Andenæs, Aaløkken og Veum.

Spørsmålet er om hun kan fortelle om sin relasjon til «Jannik» Iversen, eller om hun er bundet av taushetsplikten. En av firmaets partnere, Ellen Holager Andenæs, forsvarte Kjell Inge Røkke under den såkalte båtsertifikatsaken i 2005.

Forsvaret mener at Nilsen skal vitne, mens Nilsen mener hun er bundet av taushetsplikten.

Sterke anklager

«Jannik» har brukt sin forklaring på å rette sterke anklager mot Kjell Inge Røkke. Han sier at milliardæren bestilte et torpedooppdrag som gikk ut på å «fjerne» finansakrobat Christer Tromsdal. I 2004 ble Tromsdal skutt i beinet av Iversen.

I perioden da den påståtte utpressingen skal ha skjedd var torpedoen forbannet over et oppslag i VG der det ble publisert flere lydopptak der blant andre Røkke og Iversen deltok.

Røkke selv kaller påstandene fra Iversen for «absurde» og han sier at de ikke har rot i virkeligheten. Han forklarte at de angivelige truslene var svært skremmende. Tromsdal avviser også disse påstandene.

Røkkes personlige sikkerhetsrådgiver, Anders Snortheimsmoen, fortalte torsdag om de dramatiske januardagene i 2018.

